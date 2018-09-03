Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие в корабле «Союз» просверлили дрелью в космосе
Он отметил, что специальная комиссия сейчас изучает, было ли это ошибкой или преднамеренным действием, — передает РИА. Рогозин добавил, что было «несколько попыток воздействия сверлом». В четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил ее источник в пристыкованном космическом корабле «Союз». Отверстие закрыли специальным герметиком.
Комментарии42
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zurrog_ 03 сентября 2018 | 21:27
Хорошо хоть не выдолбили топором.
fikus74 03 сентября 2018 | 21:28
дырочка для подглядывания за девушками-космонатами
ramses333 03 сентября 2018 | 21:33
Да не сверлом это, а пилой. Кто-то по земной привычке хотел распилить космический корабль. Но, видать, с Землей насчет размеров отката не договорились.
alex_shvydky 03 сентября 2018 | 21:34
А нельзя ли проверить Рогозина на вменяемость? Или хотя просверлить ему дырочку
s_a_n_d_r_a 03 сентября 2018 | 22:05
alex_shvydky:
:)))
rj76 03 сентября 2018 | 21:40
Интересно.. Визитку Яроша уже нашли?
sm59 03 сентября 2018 | 21:45
Бэтмен ручной дрелью.
Но спугнули, не успел ввести санкции.
dedctolet 03 сентября 2018 | 21:49
Не иначе подлые американцы просверлили коловоротом дырочку.
Больше некому
old_snaker 03 сентября 2018 | 21:50
Это были американские боевые диверсанты-сверлильщики запущенные с украденного у Рогозина батута.