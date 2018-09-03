Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие в корабле «Союз» просверлили дрелью в космосе

Он отметил, что специальная комиссия сейчас изучает, было ли это ошибкой или преднамеренным действием, — передает РИА. Рогозин добавил, что было «несколько попыток воздействия сверлом». В четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил ее источник в пристыкованном космическом корабле «Союз». Отверстие закрыли специальным герметиком.