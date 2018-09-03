В Калининградской области по маршруту велопробега неизвестные рассыпали гвозди
В результате около сотни участников накануне прокололи колеса, — сообщает издание «Новый Калининград». Другие велосипедисты несли свой транспорт на руках, чтобы преодолеть опасный участок.
В велопробеге «Тур де Кранц» из Калининграда в Зеленоградск и обратно участвовали более 8-ми тысяч человек.
Комментарии4
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ded64 03 сентября 2018 | 20:16
Ремонт колес рядом находился.... Бизнес есть бизнес...
vorshun 03 сентября 2018 | 20:35
"неизвестные рассыпали гвозди"
Отдайте Калининград немцам и там можно будет спокойно ездить
equus 03 сентября 2018 | 20:20
Добрые люди...
kaputvsemu 03 сентября 2018 | 20:26
Миленько, скрепненько, духовненько.