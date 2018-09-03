В Калининградской области по маршруту велопробега неизвестные рассыпали гвозди

В результате около сотни участников накануне прокололи колеса, — сообщает издание «Новый Калининград». Другие велосипедисты несли свой транспорт на руках, чтобы преодолеть опасный участок.

В велопробеге «Тур де Кранц» из Калининграда в Зеленоградск и обратно участвовали более 8-ми тысяч человек.