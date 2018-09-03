В Аргентине из-за кризиса останется только 10 из 19-ти министерств
Упраздненные ведомства станут госдепартаментами. Это сообщили в администрации президента. Глава государства Маурисио Макри объяснил это сокращением бюджетных расходов.
К настоящему моменту курс песо с начала года упал более чем на 50%. Аргентина просит помощи у МВФ.
Комментарии1
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fig_vvam 03 сентября 2018 | 20:10
А почему Аргентина просит помощи у МВФ?
А не у друзей по БРИКС?
Вроде бы БРИКС собирался собственный банк создать.
Что помешало?
Китай не бедная страна. Но жадная очень и сразу за горло берет, когда случай появляется.