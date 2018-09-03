В Аргентине из-за кризиса останется только 10 из 19-ти министерств

Упраздненные ведомства станут госдепартаментами. Это сообщили в администрации президента. Глава государства Маурисио Макри объяснил это сокращением бюджетных расходов.

К настоящему моменту курс песо с начала года упал более чем на 50%. Аргентина просит помощи у МВФ.