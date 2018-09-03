Осужденным могут разрешить отбывать наказание рядом с их местом жительства
Такой законопроект разрабатывает Минюст. Документ был сегодня опубликован для общественного обсуждения. На сайте ведомства говорится, что в работе над законопроектом принимает участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Еще в мае прошлого года на встрече с президентом она рассказала о большом числе обращений в свой адрес, связанных с просьбами переселять заключенных ближе к родственникам.
Комментарии3
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popov_m 03 сентября 2018 | 20:19
У соседки, или у соседа!!!
tv_victim 03 сентября 2018 | 20:30
"Раньше ОН жил напротив тюрьмы...
Теперь живет напротив своего дома."
СТАРЫЙ АНЕКДОТ.
ed10075 03 сентября 2018 | 20:34
Новый способ вымагательства денег у родственников осужденных.
Конечно будут разрешать. Но не бесплатно. За мзду.
И чем больше фсиновцам заплатят, тем ближе к дому будет отбывать наказание закюченный.