Осужденным могут разрешить отбывать наказание рядом с их местом жительства

Такой законопроект разрабатывает Минюст. Документ был сегодня опубликован для общественного обсуждения. На сайте ведомства говорится, что в работе над законопроектом принимает участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Еще в мае прошлого года на встрече с президентом она рассказала о большом числе обращений в свой адрес, связанных с просьбами переселять заключенных ближе к родственникам.