Мария Алехина из группы Pussy Riot выступила в поддержку Олега Сенцова на Венецианском кинофестивале
Она появилась с плакатом с надписью на английском «Свободу Сенцову». В каком статусе Алехина находится на кинофестивале, не вполне ясно. Недавно вместе с группой она выступила на международном театральном фестивале в Эдинбурге и получила несколько наград.
Ранее речь про Олега Сенцова на Венецианском фестивале произнес российский режиссер-документалист Виктор Косаковский.
Олег Сенцов держит голодовку в колонии на Ямале 113-й день. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.
Комментарии5
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olban82 03 сентября 2018 | 20:04
113-й день! После выхода из тюрьмы его можно по ярмаркам возить. Чудо-человек.
needroid 03 сентября 2018 | 20:05
А что там Павленский?? Он уже дней триста же ничего не кушает?
evgeny_biolog 03 сентября 2018 | 20:12
А Богородица тут не при делах?
nersesov 03 сентября 2018 | 20:13
"В каком статусе Алехина находится на кинофестивале, не вполне ясно. "
Почему же не ясно? В статусе "я у мамы ду рочка".
lion64__2 03 сентября 2018 | 20:16
Пришла простите,утка в одежонке с надписью в пользу террориста, взяла вафлю.