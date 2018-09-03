Мария Алехина из группы Pussy Riot выступила в поддержку Олега Сенцова на Венецианском кинофестивале

Она появилась с плакатом с надписью на английском «Свободу Сенцову». В каком статусе Алехина находится на кинофестивале, не вполне ясно. Недавно вместе с группой она выступила на международном театральном фестивале в Эдинбурге и получила несколько наград.

Ранее речь про Олега Сенцова на Венецианском фестивале произнес российский режиссер-документалист Виктор Косаковский.

Олег Сенцов держит голодовку в колонии на Ямале 113-й день. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.