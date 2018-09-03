Патриарх Варфоломей назвал неканоничным вмешательство Москвы в церковные дела Украины

В его заявлении подчеркивается, что Россия несет ответственность за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине. Патриарх Варфоломей настаивает на праве Константинопольской церкви решать вопрос о независимости Украинской православной церкви без участия Московского патриархата, — передает «Интерфакс».

В РПЦ ранее заявили, что позиция Константинопольской церкви ведет к расколу мирового православия. В Московском патриархате выступают против того, чтобы УПЦ перестала ему подчиняться.