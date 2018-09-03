Патриарх Варфоломей назвал неканоничным вмешательство Москвы в церковные дела Украины
В его заявлении подчеркивается, что Россия несет ответственность за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине. Патриарх Варфоломей настаивает на праве Константинопольской церкви решать вопрос о независимости Украинской православной церкви без участия Московского патриархата, — передает «Интерфакс».
В РПЦ ранее заявили, что позиция Константинопольской церкви ведет к расколу мирового православия. В Московском патриархате выступают против того, чтобы УПЦ перестала ему подчиняться.
Комментарии18
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idruker 03 сентября 2018 | 20:07
Ну все. Я кажется догадываюсь кто у нас станет следующей жертвой рухнувшего путинского рейтинга. Да и проливы пригодятся - многовековая мечта россисйких самодержцев
luger_max_otto 03 сентября 2018 | 20:19
А то. Видимо, вот этот результат мудрой политики Путина и компании станет самым долгоиграющим...
y_y_y 03 сентября 2018 | 20:31
luger_max_otto:
//этот результат//
"Результата" нет. Никакого. Пока только туманные слова Варфаломея в странной интерпретации новостников Эха.
Как, впрочем, и 10 лет назад. ;)
kryimzdick 03 сентября 2018 | 20:32
idruker: Щас тебе Эрдоган так и принес на блюдечке проливы. Турецкой войны захотелось? так она будет в Крыму как обычно
zztop1960 03 сентября 2018 | 20:11
Это РПЦ ведёт к расколу мирового православия
marineru 03 сентября 2018 | 20:12
Бабло терять правильным пацанам в облом.
mercer57 03 сентября 2018 | 20:14
для Гундяева облом получился.... Придётся свои щупальца прибрать из Украины и как следствие тому колоссальный доход московским попам...)))
timwlad89 03 сентября 2018 | 20:14
Патриарх Варфоломей назвал неканоничным вмешательство Москвы в церковные дела Украины
В его заявлении подчеркивается, что Россия несет ответственность за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине. Патриарх Варфоломей настаивает на праве Константинопольской церкви решать вопрос о независимости Украинской православной церкви без участия Московского патриархата, — передает «Интерфакс».
В РПЦ ранее заявили, что позиция Константинопольской церкви ведет к расколу мирового православия. В Московском патриархате выступают против того, чтобы УПЦ перестала ему подчиняться.
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Ну вот, Константинопольская шлюха тамплиеров и Ватикана сказала своё слово поддержки по отношению самозванцев в Православной Церкви.,что и подтверждает,что началась религиозная война за собственность.
ostapbey 03 сентября 2018 | 20:17
timwlad89: может тогда и часы не нужно будет прятать от фотошопа??
А то и так одна тень от патриарха остается. На стекле для анализа.
Даже..
timwlad89 03 сентября 2018 | 20:24
ostapbey: может тогда и часы не нужно будет прятать от фотошопа??
А то и так одна тень от патриарха остается. На стекле для анализа.
Даже..
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Ты знаешь ostapbey,тут недавно трюк покали,как отражение в зеркале или в стекле своей жизнью живёт.
Коипьютерная графика такие чудеса творит.Раньше фотожабой это всё называли.
putn_pnh 03 сентября 2018 | 20:29
timwlad89: Иди молись своему табачному патриарху
ivar1964 03 сентября 2018 | 20:15
"Все пропало! Клиент уезжает, гипс снимают!"
xuato 03 сентября 2018 | 20:24
1. Перенос места пребывания митрополитов Киевских в начале XIV в. в Москву произошло без благословения Матери Церкви Константинопольской и набожный украинский народ не раз делал шаги к устранению от власти Москвы.
2. Патриархат в Москве был провозглашен без включения в него Киевской Митрополии.
3. Письмо 1686 был предоставлен под давлением и в силу обстоятельств, и в нем говорилось лишь о предоставлении разрешения (употребленное английское слово «лицензия») Московскому патриарху заверять Киевского митрополита. Но этот митрополит имел и в дальнейшем признавать Вселенского Патриарха как своего главу и находиться в его юрисдикции, о чем должно было свидетельствовать упоминание имени Вселенского Патриарха за богослужением. Эти условия не были соблюдены.
4. Никаких других документов, свидетельствующих о «полной передаче" Киевской Митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата, не известно.
5. Правило 1 Вселенского собора обязывает Патриархов не распространять свои права за пределы своей юрисдикции.
6. Вселенский Патриархат терпеливо относился к нарушению его прав, но это не означает согласие с таким нарушением или что оно стало законным делом. 7. Всем известны церковные проблемы в Украине и Русская Церковь одна несет ответственность за них. А потому, как причина проблем, она не может быть тем, кто их решит. 8. Вопрос также требует действий Вселенского Патриарха еще и потому, что к нему с просьбой об этом обращалась и власти Украины, и (дословно) «Патриарх» Филарет Киевский. По всему комплексу украинским вопросам по просьбе Церкви был подготовлен доклад на более 90 страниц, которая будет заслушана. 9. Также бесспорным является канонический привилегия Вселенского Патриарха на рассмотрение апелляций к нему от епископов и клира и верующих других Поместных Церквей, если они не могут получить канонического защиты своих прав в собственной Церкви. На эту тему также доклад
Это вам не архивы Сталина, а в церкви все учтено, были документы О канонизации в Москве их бы предоставили.
ppvngavr 03 сентября 2018 | 20:25
Позиция РПЦ есть одно из проявлений ордынско-византийского наследия, суть которого заключается в том, что "Москва - 3-ий Рим. Это - родовая болезнь российской цивилизации. Об этом можно прочесть в статье:
"Рождение Российской Цивилизации": http://www.proza.ru/2018/07/23/897
putn_pnh 03 сентября 2018 | 20:26
В РПЦ ранее заявили, что позиция Константинопольской церкви ведет к расколу
Гундяй борзанул так борзанул. Вселенского Патриарха в раскольники записал. Сам-то анафемы не боится?
kryimzdick 03 сентября 2018 | 20:35
putn_pnh: объявят православных МП схизматиками и досвидания
borninussr 03 сентября 2018 | 20:30
Ножи в спину закончились.
Пошли топоры
aleksei123m 03 сентября 2018 | 20:31
Мои поздравления геополитику из ленинградской подворотни.