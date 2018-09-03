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20:00, 03 сентября 2018

Корабль «Союз», пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри сверлом

Это сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, дело чести корпорации «Энергия» найти того, кто это сделал. Рогозин отметил, что, судя по всему, воздействие на обшивку было неуверенной рукой, поэтому, вероятно, это какая-то технологическая ошибка одного из сотрудников. При этом глава Роскосмоса добавил, что версия об умышленном действии дрелью тоже рассматривается. Где было сделано отверстие – на Земле или в космосе, пока точно не известно. Именно оно стало причиной утечки воздуха на МКС, которое произошло в четверг.

Комментарии

29

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mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 20:03


Очевидно, решили повесить портрет нацдилера на стену.
Стали сверлить отверстие под дюбель, а как зашипело, так испугались и залили дырку герметиком для сантехники.

alladinov 03 сентября 2018 | 20:12

Помнится, поехал я как-то на паровозе в родной Крым. И вы не поверите, соседом по купе у меня был Обама. Я сразу понял, что он нарочно вредить Великой России собрался, и когда он вышел в сортир поссать, я заглянул в егойный чемодан. Он был полон колорадских жуков, которых это пендосское сцуко хотел выпустиить на наши колхозные поля. Наверняка тот же Обама и дырку в спутнике просверлил.

viktor20123 03 сентября 2018 | 20:26

alladinov:
Обама в это время качался на лиане.

bilrot 03 сентября 2018 | 20:14

mikhail_spb_: Все таки не плохо , когда глава такой организации хотя бы инженер , а не журналист - сказочник .

blindpew_33 03 сентября 2018 | 20:33

bilrot: Рогозин такой же журналист, как космонавт. Основное образование - Университет марксизма-ленинизма. Т.е. профессиональный издобол, абсолютно никчемная персона..

luger_max_otto 03 сентября 2018 | 20:22

Вот ведь уже всем видно, что Рогозин нуждается во врачебной помощи и введении в гардероб рубашки с не по росту длинными рукавами. Или он этот резерв готовит на то, чтобы отмазаться от уголовной ответственности "когда фюрер уйдет в небытие"?

eduard1958 03 сентября 2018 | 20:34

luger_max_otto: Интересно,что он возглавит после космоса,академию наук или министерство сельского хозяйства?Рагозин, кто корове дырку просверлил?

novyrusich 03 сентября 2018 | 20:04

ДивЭрсанты повредили Союз, изнутри сверлом.
Большой Союз разнесли в клочья, теперь до малого добрались.
вредят и вредят, как примут боярышник так сразу к союзу подбираются.

seryj_wolk 03 сентября 2018 | 20:04

Таких(как Рогозин) не берут в космонавты!

equus 03 сентября 2018 | 20:10

seryj_wolk:
А в начальники над космонавтами -- берут!..
;-)

zloy_sok 03 сентября 2018 | 20:05

Диверсант проник на борт?

begly_ 03 сентября 2018 | 20:05

Неуверенной рукой можно просверлить только стенку толщиной с туалетную бумагу. А какова толщина стенок на "Союзе", и из какой породы древесины они сделаны?

omichka 03 сентября 2018 | 20:08

begly_:
и калибр сверла - ?

blahovdav 03 сентября 2018 | 20:05

визитка Яроша%

equus 03 сентября 2018 | 20:12

blahovdav:
Укрофашисты в космосе..??

protoukrop 03 сентября 2018 | 20:23

equus: В то время когда русские лапотники еще жили на деревьях, и могли кричать только как дикие звери, высокоразвитые украинцы уже выкопали в центре Европы Черное море. НЛО - это не фейк, потомки тех древних укров уже давно вышли в открытый космос и наладили контакт с внецемными цивилизациями. Уверен, что эта дырка в стене космической станции их маленькая месть москалям, за их младших киевских собратьев по крови.

glotze7 03 сентября 2018 | 20:06

Тю, чо пристали ващще. Человек покурить хотел с перепою, ну просверлил, ну курнул наружу, шоп не воняло. Ну забыл залепить - голова то боолит. Шуму устроили...

ostapbey 03 сентября 2018 | 20:07

А спички были у космонавтов?? И керосин??
Ну и мыло от вшей?
А то мало ли чего взбредет ....
Даже..

na555 03 сентября 2018 | 20:11

Вот таких полных кретинов назначают на высокие государственные должности.

satttana_perrrrkele 03 сентября 2018 | 20:29

na555: так других, Путин, не держит

ded64 03 сентября 2018 | 20:13

Сбежать захотели с корабля.... Проверили стенки...

evgeny_biolog 03 сентября 2018 | 20:16

"Это сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин."

"На воре шапка горит" - русская поговорка ...

pusto1 03 сентября 2018 | 20:18

Инопланетяне дырку прожгли, а тут сверло, сверло...

tks 03 сентября 2018 | 20:18

Вредители и диверсанты! Везде пробрались!!
Визитку Яроша нашли уже??!

eduard1958 03 сентября 2018 | 20:28

Рагозину в детстве просверлили дырочку в мозге.По сравнению с этим болваном даже самые тупые мои ученики предстают в выгодном свете.

maverick60089 03 сентября 2018 | 20:29

Какие странные слова из уст Рогозина: "Дело чести..." Да честь и рядом с ним не валялась... .

mikescholar 03 сентября 2018 | 20:30

при этом сверло было изготовлено в одной из стран НАТО.

agriment 03 сентября 2018 | 20:33

Корабль «Союз», пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри сверлом

- И ковырял корабль «Союз» сверлом Рогозин - сам признался.


vachek 03 сентября 2018 | 20:34

Рогозин получил-таки посылочку из Аргентины...

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