Управлению ФСИН по Петербургу и Ленобласти не хватает электронных браслетов для сидящих под домашним арестом
Об этом сообщает издание «Фонтанка». По его сведениям, в регионе под домашним арестом находится около 300 человек. Электронные браслеты есть только у половины.
За мошенничество при закупке электронных браслетов бывший глава ФСИН Александр Реймер в прошлом году получил 8 лет колонии.
Комментарии2
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balamuto 03 сентября 2018 | 19:47
Невозможно в одном месседже выразить реальный смысл всего происходящего в России.....только почему то лезет в голову мат и стих:.. Кипит мой разум возмущенный...
kaputvsemu 03 сентября 2018 | 19:47
Реймер сидит в колонии, а браслеты продолжают п...ть.
Ну это Россия, детка!