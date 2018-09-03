Управлению ФСИН по Петербургу и Ленобласти не хватает электронных браслетов для сидящих под домашним арестом

Об этом сообщает издание «Фонтанка». По его сведениям, в регионе под домашним арестом находится около 300 человек. Электронные браслеты есть только у половины.

За мошенничество при закупке электронных браслетов бывший глава ФСИН Александр Реймер в прошлом году получил 8 лет колонии.