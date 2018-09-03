Неизвестные, устроившие сегодня стрельбу на Варшавском шоссе в Москве, могли похитить 10 миллионов рублей
Такую сумму назвал один из двух пострадавших, — сообщает РИА со ссылкой на источник. Мужчин обстреляли, когда они передавали друг другу крупную сумму денег. В полиции ее не называют. Нападавших ищут.
Комментарии5
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kir_pich_101 03 сентября 2018 | 19:37
С каждым днем таких случаев все больше.
Где же стабильность и процветание нашей страны?
Как же наш вошьдь спит? неужели спокойно?
nns33 03 сентября 2018 | 19:39
kir_pich_101: С каждым днем таких случаев все больше. ===== дураков меньше тоже не становится.
ura_123 03 сентября 2018 | 19:47
90-е возвращаются?
agriment 03 сентября 2018 | 20:02
"....когда они передавали друг другу деньги..."
- А почему наличными передавали 10 млн.руб.?
21век..... полное недоверие банкам РФ или подпольное хождение "неучтёнки".
wuwer 03 сентября 2018 | 20:09
Опять масковских "безработных" робингудят?