Федеральная антимонопольная служба проверит заявления о росте цен на хлеб
ФАС может выдать предостережение должностным лицам, — сообщили ТАСС в ведомстве.
Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» заявили, что хлеб может в октябре подорожать на 10% из-за роста цен на пшеницу.
Комментарии14
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venq 03 сентября 2018 | 19:40
здорово! взялись, наконец. я тогда подам в Федеральная антимонопольную службу заявление, о готовящемся подъеме цен на жкх. пусть проверяют. а про меня тогда само ТАСС собщит. :D
kir_pich_101 03 сентября 2018 | 19:41
Буханка черного уже давно стоит за тридцать.
Стоимость пшеницы двенадцать.
вес буханки 620 грамм.
То есть пшеницы там на 7.44
Реклама, производство, коммуналка, зарплата и проч - 30- 50%
У кого же рожа трескается от монополии и сверхдоходов?
venq 03 сентября 2018 | 20:17
kir_pich_101: да! хлеб всеобщий продукт. тут ежедневный навар в 20 руб. можно смело множить миллионов на 40. надо не забыть спросить у президента в следующем его через полгода эфире. :D
bilrot 03 сентября 2018 | 20:22
kir_pich_101: Вообще то в ржаном - рожь , пшеницы там не много .
begly_ 03 сентября 2018 | 19:48
Средняя цена на хлеб в Америке $10 за кг., а в России сколько?
i_c_e 03 сентября 2018 | 20:11
begly_: Сам придумал? «Достигает $2,4 при среднестатистической заработной плате в $3 200» (ссылка тут не отразится, но легко находится)
begly_ 03 сентября 2018 | 20:24
i_c_e:
$2.4 за кило при средней зарплате в России $3 200 это очень дешево.
В США $10 за кг хлеба, а зарплаты у большинства американцев вокруг $2 000.
agriment 03 сентября 2018 | 20:12
begly_: 19:48"... а в России сколько? "
В России, сам $стоит - сколько ЦБ нарисует рублей ... для начала.
на 03сентября 2018г. - 68,15руб/ за 1 $
bilrot 03 сентября 2018 | 20:24
begly_: begly_: А зарплаты в рублях ?
begly_ 03 сентября 2018 | 20:26
bilrot:
Тут рубли не ходют.
bilrot 03 сентября 2018 | 20:29
begly_: Спотыкаются и падают ?
begly_ 03 сентября 2018 | 20:31
bilrot:
У нас и Еврав нету.
bilrot 03 сентября 2018 | 20:19
Говорят , что инфляция 2. 5 % , а цены повышают на 10 ( По крайней мере ,сообщение от 15 часов ).
pusto1 03 сентября 2018 | 20:20
А хлебопредприятия должны себе в убыток работать? Знаем проходили уже.