Роскосмос выясняет, кто просверлил пристыкованный к МКС корабль «Союз»

«Воздействие было неуверенной рукой», — сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, дело чести корпорации «Энергия» – найти того, кто это сделал. «Что это, брак или некие преднамеренные действия? Где они производились, на Земле или на орбите? Ничего не отметаем», — сказал Рогозин. Его цитируют информагентства.

В четверг на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Затем стало известно, что причиной стала микротрещина в обшивке «Союза».