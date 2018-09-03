Аргентина из-за обвала национальной валюты введет налог для экспортеров
Компании, которые выиграли от резкого ослабления аргентинского песо, должны будут увеличить свой вклад в бюджет, — заявил президент страны Маурисио Макри. Он выразил надежду, что в следующем году бюджет будет бездефицитным. Кроме того, Макри пообещал сократить кабинет министров наполовину, чтобы урезать бюджетные расходы.
С конца августа песо подешевел почти на 20%. Центробанк страны поднял ключевую ставку до рекордных 60%. Власти Аргентины надеются на получение очередного кредита от МВФ.
Комментарии4
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lager23 03 сентября 2018 | 19:17
Примерно тоже происходит и в РФ, но Володя никому об этом не говорит и палит с Эльвирой российские резервы, чтобы люди не нервничали, а дальше как-нибудь обойдётся и выкрутимся, предполагает недоумок, но выдаёт себя телеобращениями где взволнованно ссылается на ВОВ и лихие 90-ые!
neon001 03 сентября 2018 | 19:19
есть страны, которым даже халявные ископаемые не помогают...
krs_sk 03 сентября 2018 | 19:26
Аргентине то, что не живется? Или они тоже встают с колен как кремлевские?
ostapbey 03 сентября 2018 | 19:35
krs_sk: Просто у кремлёвских кокс подорожает. Всего лишь больше рублей придется отдавать согласно курсу.
Даже..;