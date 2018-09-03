Аргентина из-за обвала национальной валюты введет налог для экспортеров

Компании, которые выиграли от резкого ослабления аргентинского песо, должны будут увеличить свой вклад в бюджет, — заявил президент страны Маурисио Макри. Он выразил надежду, что в следующем году бюджет будет бездефицитным. Кроме того, Макри пообещал сократить кабинет министров наполовину, чтобы урезать бюджетные расходы.

С конца августа песо подешевел почти на 20%. Центробанк страны поднял ключевую ставку до рекордных 60%. Власти Аргентины надеются на получение очередного кредита от МВФ.