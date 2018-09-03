В Екатеринбурге школьнице отказались продать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского

Книги были с пометкой 18+, а девушке 17 лет. Она рассказала агентству «Новый день», что продать сборники стихов отечественных классиков ей отказались в трех магазинах. Представитель сети магазинов «Читай-город» пояснил агентству URA.Ru, что продавцы обязаны соблюдать закон о защите детей от вредной информации. Кроме того, он отметил, что у Есенина, Бродского и Маяковского есть стихи, не предназначенные для детей.