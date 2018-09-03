Z Архив новостей новости
5 12 6 2184
19:04, 03 сентября 2018

В Екатеринбурге школьнице отказались продать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского

Книги были с пометкой 18+, а девушке 17 лет. Она рассказала агентству «Новый день», что продать сборники стихов отечественных классиков ей отказались в трех магазинах. Представитель сети магазинов «Читай-город» пояснил агентству URA.Ru, что продавцы обязаны соблюдать закон о защите детей от вредной информации. Кроме того, он отметил, что у Есенина, Бродского и Маяковского есть стихи, не предназначенные для детей.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

dataan 03 сентября 2018 | 19:08

Ну да, есть и такие стихи у этих поэтов. Но да поздно как то встрепенулись. Стихи, это сейчас уже безобидное творение. Молодежь сейчас уже такое начиталась и насмотрелась, что у этих поэтов волосы бы дыбом встали.

kir_pich_101 03 сентября 2018 | 19:08

Правильно!
На очереди - бананы с пометкой 18+

novyrusich 03 сентября 2018 | 19:22

kir_pich_101: А что будут оценивать диаметр или длину?

orein51 03 сентября 2018 | 19:23

а на "Малой земле" Ильича есть пометка 65+?

fresh_breeze 03 сентября 2018 | 19:23

А нефиг молодёжь развращать. Кстати, на сигаретах какая пометка стоит, 16+ или 18+? Если 16+, то иди пока покури, девочка; сперва подрасти, а там и Маяковский с Есениным подтянутся.

consts 03 сентября 2018 | 19:28

Детей надо охранять!От всего. Особенно от литературы и поэзии. А уж от поэзии, где есть "это" охранять особо! А то эти поэты такого понаписали...

Зацелую допьяна , изомну, как цвет.
Хмельному от радости пересуда нет.
Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.

Ну что это такое? Сплошной УК РФ. Разве можно ЭТО читать до 18 лет?

ed10075 03 сентября 2018 | 19:28

После Дом-2 на центральном ТВ и матерной пошлятины Comedyclub, легкий матерок этих поэтов как ветерок свежести и целомудрия.

kaputvsemu 03 сентября 2018 | 19:32

Когда же наконец на площадях российских городов начнут устраивать костры из шедевров мировой литературы?
Пора!
Население созрело.

nikolaitschi 03 сентября 2018 | 19:33

Если вдуматься, то законы Ньютона для скреп намного опасней, чем красота и человечность.

roony 03 сентября 2018 | 19:35

Вредная информация , надо только Пригожинские стихи печатать.

vpu2011 03 сентября 2018 | 19:42

:)

w49 03 сентября 2018 | 20:02

А Библию читать тогда с возраста 100+ надо.
Там весь Ветхий завет: инцест ("святой и праведный" Лот с дочерьми переспал),
Невестка Фамарь под своего тестя Иуду легла, прикинувшись проституткой,
Давид чужую жену (Вирсавию) уволок у Урии, а его самого отправил в горячую точку, чтоб убили поскорее,
Авраам свою жену назвал сестрой и подкладывал ее под фараона,
Давид и Ионафан преуспевали в "мужской любви" и похоже, там есть Милонову, чему поучиться,
Моисей девочек маленьких подарил своим подельникам, а их родителей, дедов и бабушек поубивал всех наповал.
А она (эта книжка) повсюду продается, а где и бесплатно ее втюхивают без всяких ограничений.

Самое обсуждаемое

Новости

«Новая газета»: Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву По сведениям источников, в российской столице были недовольны ненасытностью руководства непризнанной республики…

5 188 6 51643
Новости

В российском правительстве называют экономически не целесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию Соседняя республика обеспечивает себя полностью за счёт переработки российской нефти, пояснил министр энергетики Александр Новак…

5 86 6 9173
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 167 6 18075 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Новости

В ФСБ заявили, что к убийству Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы Об этом представитель ведомства сказал Интерфаксу…

5 79 6 9260
Новости

Школьнице в Екатеринбурге отказались продавать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского Причина в том, что они снабжены пометкой 18+, а старшекласснице исполнилось лишь 17 лет, пишет интернет издание «Новый день»...

5 55 6 6568
Новости

На российском госканале теперь будет выходить передача, посвященная Владимиру Путину Накануне в первом выпуске программы Владимир Соловьев и его гости в течение часа говорили о крепком здоровье российского лидера, его профессионализме и смелости…

5 82 6 10046
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 79022 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 66 6 9894 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 53 6 7931 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 100 6 16987 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 55 6 8616 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 82 6 13113 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Новости

РКК «Энергия» начала внутреннее расследование из-за халатности при производстве корабля «Союз» Причиной разгерметизации корабля, пристыкованного к МКС, стало отверстие во внутреннем корпусе, которое было просверленного ещё на Земле…

5 40 6 6514
Новости

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие в корабле «Союз» просверлили дрелью в космосе Он отметил, что специальная комиссия сейчас изучает, было ли это ошибкой или преднамеренным действием…

5 52 6 8555
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 12079 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Новости

Больше половины россиян готовы протестовать из-за повышения пенсионного возраста Опрос проводил «Левада Центр» до обращения Владимира Путина, в котором президент говорил о корректировке реформы…

5 39 6 6475

Популярное за неделю

Новости

На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 31 6 23424
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 109 6 159415 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 45 6 13248 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 408 6 361238 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 142 6 116397 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7231988
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3643140

Сегодня в эфире