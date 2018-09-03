В Екатеринбурге школьнице отказались продать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского
Книги были с пометкой 18+, а девушке 17 лет. Она рассказала агентству «Новый день», что продать сборники стихов отечественных классиков ей отказались в трех магазинах. Представитель сети магазинов «Читай-город» пояснил агентству URA.Ru, что продавцы обязаны соблюдать закон о защите детей от вредной информации. Кроме того, он отметил, что у Есенина, Бродского и Маяковского есть стихи, не предназначенные для детей.
Комментарии12
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dataan 03 сентября 2018 | 19:08
Ну да, есть и такие стихи у этих поэтов. Но да поздно как то встрепенулись. Стихи, это сейчас уже безобидное творение. Молодежь сейчас уже такое начиталась и насмотрелась, что у этих поэтов волосы бы дыбом встали.
kir_pich_101 03 сентября 2018 | 19:08
Правильно!
На очереди - бананы с пометкой 18+
novyrusich 03 сентября 2018 | 19:22
kir_pich_101: А что будут оценивать диаметр или длину?
orein51 03 сентября 2018 | 19:23
а на "Малой земле" Ильича есть пометка 65+?
fresh_breeze 03 сентября 2018 | 19:23
А нефиг молодёжь развращать. Кстати, на сигаретах какая пометка стоит, 16+ или 18+? Если 16+, то иди пока покури, девочка; сперва подрасти, а там и Маяковский с Есениным подтянутся.
consts 03 сентября 2018 | 19:28
Детей надо охранять!От всего. Особенно от литературы и поэзии. А уж от поэзии, где есть "это" охранять особо! А то эти поэты такого понаписали...
Зацелую допьяна , изомну, как цвет.
Хмельному от радости пересуда нет.
Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
Ну что это такое? Сплошной УК РФ. Разве можно ЭТО читать до 18 лет?
ed10075 03 сентября 2018 | 19:28
После Дом-2 на центральном ТВ и матерной пошлятины Comedyclub, легкий матерок этих поэтов как ветерок свежести и целомудрия.
kaputvsemu 03 сентября 2018 | 19:32
Когда же наконец на площадях российских городов начнут устраивать костры из шедевров мировой литературы?
Пора!
Население созрело.
nikolaitschi 03 сентября 2018 | 19:33
Если вдуматься, то законы Ньютона для скреп намного опасней, чем красота и человечность.
roony 03 сентября 2018 | 19:35
Вредная информация , надо только Пригожинские стихи печатать.
vpu2011 03 сентября 2018 | 19:42
:)
w49 03 сентября 2018 | 20:02
А Библию читать тогда с возраста 100+ надо.
Там весь Ветхий завет: инцест ("святой и праведный" Лот с дочерьми переспал),
Невестка Фамарь под своего тестя Иуду легла, прикинувшись проституткой,
Давид чужую жену (Вирсавию) уволок у Урии, а его самого отправил в горячую точку, чтоб убили поскорее,
Авраам свою жену назвал сестрой и подкладывал ее под фараона,
Давид и Ионафан преуспевали в "мужской любви" и похоже, там есть Милонову, чему поучиться,
Моисей девочек маленьких подарил своим подельникам, а их родителей, дедов и бабушек поубивал всех наповал.
А она (эта книжка) повсюду продается, а где и бесплатно ее втюхивают без всяких ограничений.