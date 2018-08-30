Ученый Виктор Кудрявцев, арестованный по обвинению в госизмене, направлен на медицинское освидетельствование

Врачи выясняют, можно ли содержать его под стражей в соответствии с состоянием здоровья. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Кудрявцева, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов оказал мощную поддержку адвокатам, убедив следствие в необходимости медицинского обследования, добавил Иван Павлов.