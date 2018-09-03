Предполагаемый лидер банды, совершившей более 60 убийств, заявил, что перечислял ежемесячно более 1 млн евро главе СК
Предполагаемый лидер банды, совершившей более 60 убийств, заявил, что перечислял ежемесячно более 1 миллиона евро главе СК Александру Бастрыкину. Это, по некоторым данным, следует из допросов Аслана Гагиева австрийскими следователями перед его экстрадицией в Россию.
Банда Гагиева, основанная 14 лет назад, существовала за счет средств подконтрольной ему государственной «Финансовой лизинговой компании», пишет «Новая газета». Именно средства из федерального бюджета, по данным издания, позволяли Гагиеву ежемесячно платить Бастрыкину и министерству промышленности более 1 млн евро за покровительство. Делалось это, согласно допросам предполагаемого лидера преступной группировки, благодаря его связям со многими влиятельными чиновниками. В том числе, как пишет «Новая газета», указывается глава одного из управлений СК Сергей Сафронов. Его гражданская жена, как утверждается, была партнером Гагиева. В какой-то момент, по словам самого предполагаемого лидера банды в ходе допроса в Австрии, которые передает газета, деньги перестали доходить до адресата. Это Гагиев считает причиной начала уголовного преследования.
Гагиева, которого называют «Киллером №1 в России», экстрадировали в июне этого года. По версии следствия, в его группировку входили более 50 человек.
Комментарии49
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djuga 03 сентября 2018 | 19:06
лидер банды, совершившей более 60 убийств, заявил, что перечислял ежемесячно более 1 миллиона евро главе СК Александру Бастрыкину.
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Упс...
Странно, но я почему-то верю этому бандиту больше, чем СК и лично товарищу Б, что бы он там не заявлял...
kir_pich_101 03 сентября 2018 | 19:19
djuga: Не доживет он до суда, поскользнется на нож спиной.
johio 03 сентября 2018 | 19:28
kir_pich_101: В принципе - правильный выход тут один - продолжить платить. А как иначе?
begly_ 03 сентября 2018 | 19:54
На Трампа тоже всякую чушь пытаются демократы взвалить, но кто этому фуфлу от демократов верит..
freedom55 03 сентября 2018 | 20:22
begly_: Бараны как ты верят только пастуху.
begly_ 03 сентября 2018 | 20:29
freedom55:
А кто твой пастух?, у меня его нет.
ruthenocene 03 сентября 2018 | 20:21
kir_pich_101: Семь раз...:)
timwlad89 03 сентября 2018 | 19:20
Странно то djuga: ,что у тебя всегда начало коментария на тему слива помоев на государственных чиновников начинается одинаково что мол ты веришь этому бреду кто бы чебы там не говорил...
Ну вообще то государственные чиновники не принадлежат себе и на них есть досье во всех спецслужбах.
Выпусники фонда Сороса всегда подтверждали что фонд Сороса отбирает настоящих дебильных психопатов шизофреников даунов способных только на простейшие действия кнопконажимательства.
Как в киевском правительстве и верховной раде.
shmuel63 03 сентября 2018 | 19:27
timwlad89: Интересно, разрешается ли в Германии эвтаназия безнадежных шизофреников?
timwlad89 03 сентября 2018 | 19:38
shmuel63: Интересно, разрешается ли в Германии эвтаназия безнадежных шизофреников?
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Религия.Суд,Образование и Медицина это определяет национальный суверинитет.
Так что религия,суд,образование и медицина Германии и будет решать кто есть кто и воздание по заслугам.
Потому shmuel63 и говорят,не суйся со своим уставом в чужой монастырь .
dzed_barukh_buza 03 сентября 2018 | 19:37
timwlad89: дб и разжигаеть...!
timwlad89 03 сентября 2018 | 19:49
dzed_barukh_buza:
дб и разжигаеть...!
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И чё,для этого высера ,мол сам дурак и вытащили нафталинового жидовского инквизитора клуба Эхо Москвы???!!!
taglit 03 сентября 2018 | 20:09
timwlad89: антисемитизм свой прикрути, - ты Эхо хочешь прикрыть?
timwlad89 03 сентября 2018 | 20:19
taglit: антисемитизм свой прикрути, - ты Эхо хочешь прикрыть?
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Ну вообще то кто есть кто определяет мораль демократической власти и ты taglit всего лишь сдесь дыра в жопе находящаася в меньшестве и от бессиялия к тому же взбесившаяся дыра в жопе.
taglit 03 сентября 2018 | 20:05
dzed_barukh_buza: не удивительно, - вся российская верхушка - бандиты.
timwlad89 03 сентября 2018 | 20:30
taglit: не удивительно, - вся российская верхушка - бандиты.
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Однако даже на Украине у многих мнение, что Киевская власть это сброд бандитов, мародёров и убийц.
Так киевскую майданную власть точно ожидает висельница за преступления против украинского народа при любом рскладе.
Национальная Буржуазия не прощает когда их кидают врозомнившиеся себе что США это гарант безопасности всему зброду.Господин Саакашвили тому доказательство.
djuga 03 сентября 2018 | 20:33
timwlad89: Странно то djuga: ,что у тебя всегда начало коментария
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Ответьте, вы настоящий придурок или только придуриваетесь?
Ну, чтобы я знал как отвечать и отвечать ли?
venq 03 сентября 2018 | 19:28
djuga: ну уж если старика ученого и новое величие обвинили, то даже то, что придумают про всякого нашего властного при простейшей прjверке окажется потом правдой. :D
ac_dc 03 сентября 2018 | 20:01
venq:
С недавна сарафанное радио передавало о скорой ликвидации СК и подевании хоть куда главного следователя.
Весьма вовремя стали вслух евоную фамилию произносить вот в таком контексте
venq 03 сентября 2018 | 20:07
ac_dc: понял. тогда все волнения вокруг этой новости прочь. приближается скорая ясность. :D
dx555 03 сентября 2018 | 19:32
djuga:
Не знаю кто выставил эту новость анонимно, но это точно бред сивой кобылы.
Уголовник хотел видимо избежать наказания считая, что дает показания за бугром, просчитался, теперь получит по полной, Бастрыкин постарается.
dzed_barukh_buza 03 сентября 2018 | 19:35
djuga: байстрюкину можна...
он пока член масков хунты...
вот перестанет тогда станет низьзя...
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 19:06
Ничего удивительного , воровская власть давно срослась тесно с криминалитетом!
merelymy 03 сентября 2018 | 19:10
- Это несерьезно!
- ???
- Маловато, маловато будет.
protoukrop 03 сентября 2018 | 19:37
opiatnovyi63: В КЧР в 2010 был убит Фраль Шебзухов, который должен был возглавить республиканское правительство. Задержанный в последствии убийца дал показания что заказчиком являлся ныне сенатор КЧР в Совете Федерации миллиардер Р.Арашуков, неоднократно запечатленный в дружеских посиделках в обнимку с главой СК по КЧР. Родственники убитого, обили уже все пороги в СК, в том числе в Москве, недавно снова выходили на митинги в Черкесске требуя прововести следственные действия в отношении названного заказчика убийства. Но лицо которое называют заказчиком, сидящее сейчас в Совете Федерации, следственным комитетом до сих пор, вот уже несколько лет, даже не допрошено. Вот такое у нас независимое следствие.
pro_hanov 03 сентября 2018 | 19:07
Лихие путинские годы... Бандитская крыша сменилась на ментовскую, но суть не поменялась.
peresvet73 03 сентября 2018 | 19:09
СК расформировывать собираются, а его главу, вместо синекуры - в тюрьму!
mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 19:10
Если каким-то быстрыкиным криминалитет платит по миллиону евро в месяц, то сколько же они платят начальству быстрыкиных??
А вы говорите, что в стране нет денег!
roony 03 сентября 2018 | 19:17
mikhail_spb_:
Это только на пирожки Бастрыкину, для Кремлевских есть Ролдугины - Абрамовичи ...
askol2016 03 сентября 2018 | 19:12
Ну вот и разоблачили скрытого коррупционера гигантского масштаба! Попался, пан Бастрыкин!
roony 03 сентября 2018 | 19:13
А что же Бастрыкина не завалил ?
grishakras 03 сентября 2018 | 19:14
Чудненько
andy66 03 сентября 2018 | 19:17
А почему СК берет в евро? Они что, не патриоты?
ugiazov 03 сентября 2018 | 19:18
В России Гагиев:
1) повесится,
2) зарежется,
3) утопится,
4) выпадет из окна
5) прочие варианты
ansata 03 сентября 2018 | 19:21
ugiazov: 6) Сердечный приступ по дороге.
dadmorose 03 сентября 2018 | 19:23
ugiazov: будет официально признан умалишенным
agamasat 03 сентября 2018 | 19:46
ugiazov: есть еще вариант для кремлевских - развязать масштабную войну, под шумок которой избавиться от "лишних" людей, завинтить гайки, да "объединить" "нацию".)
cromwel 03 сентября 2018 | 19:23
Ничего удивительного. Бизнес. Ничего личного. Но конечно же Б. скажет что ничего такого нет и продолжит правоохранительную деятельность.
ed10075 03 сентября 2018 | 19:23
Репутация СК такова, что ни капли сомнений в правдивости сказанного киллером.
bazilgu 03 сентября 2018 | 19:31
Кто-то сильно удивился?
citizeneco 03 сентября 2018 | 19:32
Если это правда, то произошло окончательное сращивание мафии и правоохранительных структур, что означает разрушение российской государственности, когда честные граждане не защищены от произвола, а используются в качестве двойных коров криминальными элементами, имеющими высокое покровительство. Это отобьёт у многих желание честно трудится, проще выйти на «большую дорогу» чтобы грабить на миллионы.
fresh_breeze 03 сентября 2018 | 19:33
Чего не скажешь, чтобы мотать срок где-нибудь в Альпах, а не где-то рядом с Сенцовым.
valia47 03 сентября 2018 | 19:44
У Рагозина кто-то сверлит дырки, тут глава СК получает миллиардные взятки со слов уважаемого свидетеля. Точно, хотят спастись отстрелом своих, ставших неугодными.
russky77 03 сентября 2018 | 19:51
Интересно. сколько бастрыкин отмусоливал пыне? Может крысить начал а свалил всё на Гагиева...
tcheslav 03 сентября 2018 | 19:52
Медузу закрывают и она пишет напоследок всякий бред, Вы то чего перепечатываете свой приговор ?
permsky_valenok 03 сентября 2018 | 19:56
Скупость какая. Жадность - это плохо.
vitaliys 03 сентября 2018 | 20:02
Почему это никого не удивляет ?
addi 03 сентября 2018 | 20:07
Кандидат в депутаты...
futbolist73 03 сентября 2018 | 20:35
Если все это подтвердится, пусть не сейчас, а позже, после смены этого преступного режима, то суд должен быть однозначно над всеми указанными лицами, эти дела с грифами без срока давности, безапелляционно!