Предполагаемый лидер банды, совершившей более 60 убийств, заявил, что перечислял ежемесячно более 1 млн евро главе СК

Предполагаемый лидер банды, совершившей более 60 убийств, заявил, что перечислял ежемесячно более 1 миллиона евро главе СК Александру Бастрыкину. Это, по некоторым данным, следует из допросов Аслана Гагиева австрийскими следователями перед его экстрадицией в Россию.

Банда Гагиева, основанная 14 лет назад, существовала за счет средств подконтрольной ему государственной «Финансовой лизинговой компании», пишет «Новая газета». Именно средства из федерального бюджета, по данным издания, позволяли Гагиеву ежемесячно платить Бастрыкину и министерству промышленности более 1 млн евро за покровительство. Делалось это, согласно допросам предполагаемого лидера преступной группировки, благодаря его связям со многими влиятельными чиновниками. В том числе, как пишет «Новая газета», указывается глава одного из управлений СК Сергей Сафронов. Его гражданская жена, как утверждается, была партнером Гагиева. В какой-то момент, по словам самого предполагаемого лидера банды в ходе допроса в Австрии, которые передает газета, деньги перестали доходить до адресата. Это Гагиев считает причиной начала уголовного преследования.

Гагиева, которого называют «Киллером №1 в России», экстрадировали в июне этого года. По версии следствия, в его группировку входили более 50 человек.