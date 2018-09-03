Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие в корабле «Союз» просверлили дрелью в космосе
Он отметил, что специальная комиссия сейчас изучает, было ли это ошибкой или преднамеренным действием, — передает РИА. Рогозин добавил, что было «несколько попыток воздействия сверлом».
В четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил ее источник в пристыкованном космическом корабле «Союз». Отверстие закрыли специальным герметиком.
Комментарии52
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orein51 03 сентября 2018 | 19:26
ага... чингачгуг с бодуна дрелью поработал случайно...
aleksei123m 03 сентября 2018 | 19:26
Рогозин жжет, Жванецкий отдыхает!
И откуда путин выкопал этих юмористов.
ugiazov 03 сентября 2018 | 19:29
Ну жулик. Ну дурак. Но чтобы ТАКОЕ сказать, не знаю кем надо быть.
drgonish 03 сентября 2018 | 19:31
Где же версия, что дыру просверлил заранее лично Путин?
ostapbey 03 сентября 2018 | 19:32
А ведь первая версия Рогозина была про марсиан.
Как то больше верилось..
Даже..
tenisfun 03 сентября 2018 | 19:34
Не иначе боженька с криком вот вам, бл...и дрелью побаловался.
vachek 03 сентября 2018 | 19:35
Необходимо срочно обследовать Рогозина! Подозреваю, что злоумышленник перед тем, как сверлить дрелью дырку на МКС, тренировался на рогозинской голове.
pomeranche 03 сентября 2018 | 19:35
Моя версия. Это Карлсон. Который живет на крыше. Шведский диверсант. Больше некому.
student_ru_ru 03 сентября 2018 | 19:38
Всё может быть. Но самое невероятное в этой истории то, что Рогозин - Глава Роскосмоса.
marktretiy 03 сентября 2018 | 19:41
Ну, что ни Димон, то глыба, человечище! Шмонать надо космонавтов перед запуском в космос, дрели отбирать, свёрла!
elenaj1959 03 сентября 2018 | 19:41
Здравствуй, белочка
socilal_active 03 сентября 2018 | 19:47
А какой дрелью просверлили? Bosch или Электросталь?
dmitry35 03 сентября 2018 | 19:50
На мой взгляд, абсолютный бред. Люди, которые находятся в экстремальной ситуации, в условиях космоса, сами сверлят отверстие в борту корабля. Земная аналогия: плывёт морской корабль, и матросы сверлят отверстия в борту корабля, чтобы он затонул. Вопрос: у них проблемы на Земле, они взяли кредит и не могут оплатить, у них проблемы в сексуальном плане, их бросила любимая женщина (всех сразу)? Зачем брать в руки дрель и сверлить отверстия, зачем?
oleg_kievlyanin 03 сентября 2018 | 19:54
Нужно лично Рогозина на орбиту с проверкой отправить. пусть там на месте разберется.
Может не возвращаться.
valkuz7 03 сентября 2018 | 19:54
Похоже, в рогозинской голове дрелью поработали.
oldbobby 03 сентября 2018 | 19:58
Хорошо что не перфоратором.