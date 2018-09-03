Муниципальным депутатам московского района Филевский парк запретили входить в здание управы до 9 сентября. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил муниципальный депутат района Вадим Коровин.

«В пятницу я пришел в управу по своим депутатским делам. <...> На входе меня встретил сотрудник охраны и сказал, что депутатам распоряжением главы управы запрещено входить в здание управы до 9 сентября», — сказал он.

В.Коровин отметил, что предоставить ему письменное распоряжение о запрете охранник отказался. Он также получил устное сообщение от сотрудников управы об ограничении доступа депутатов к документам управы: теперь они могут ознакомиться с ними лишь по запросу к ее главе.

В.Коровин отметил, что это произошло после его беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе которой он обвинил действующего мэра в устранении конкурентов перед выборами.

Он связывает подобное ограничение со стремлением помешать активной деятельности московских депутатов, которые «во все суют свой нос» и не дают московским властям проводить политику «безраздельного правления, властвования, кормления, которую они проводили до этого».

9 сентября состоятся выборы мэра Москвы. Одним из кандидатов стал действующий московский градоначальник С.Собянин.