Муниципальным депутатам московского района Филевский парк запретили входить в здание управы до 9 сентября
Муниципальным депутатам московского района Филевский парк запретили входить в здание управы до 9 сентября. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил муниципальный депутат района Вадим Коровин.
«В пятницу я пришел в управу по своим депутатским делам. <...> На входе меня встретил сотрудник охраны и сказал, что депутатам распоряжением главы управы запрещено входить в здание управы до 9 сентября», — сказал он.
В.Коровин отметил, что предоставить ему письменное распоряжение о запрете охранник отказался. Он также получил устное сообщение от сотрудников управы об ограничении доступа депутатов к документам управы: теперь они могут ознакомиться с ними лишь по запросу к ее главе.
В.Коровин отметил, что это произошло после его беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе которой он обвинил действующего мэра в устранении конкурентов перед выборами.
Он связывает подобное ограничение со стремлением помешать активной деятельности московских депутатов, которые «во все суют свой нос» и не дают московским властям проводить политику «безраздельного правления, властвования, кормления, которую они проводили до этого».
9 сентября состоятся выборы мэра Москвы. Одним из кандидатов стал действующий московский градоначальник С.Собянин.
Комментарии1
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novyrusich 03 сентября 2018 | 18:47
Нет, ну кто же допускает вражескую агентуру в свой штаб перед проведением важной операции?
Власти в Москве именно так оценивают многих муниципальных депутатов.
Они ведь не с властью. а с народом.
Не все, конечно, далеко не все, но зачем рисковать управе.