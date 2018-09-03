Курс иранской национальной валюты упал до исторического минимума
На неофициальном рынке за 1 доллар дают 128 тысяч риалов, — сообщает специализированный сайт Bonbast. Как писала ранее газета «Уолл-стрит Джорнел», жители Ирана на фоне экономических проблем и возвращения американских санкций стремятся сохранить сбережения, что спровоцировало сильный спрос на доллары. В стране процветает черный валютный рынок.
Комментарии8
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bozk 03 сентября 2018 | 18:37
Тоже заигрались в вяличие
dataan 03 сентября 2018 | 18:58
Все идет как надо. Останется в мире только дорогой доллар и хана тут ему. Никто у пиндосов за их сpaный дорогой доллар ничего покупать не будет.
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 18:40
Иран это наш самый верный союзник !
novyrusich 03 сентября 2018 | 18:41
Елки =палки, а еще пару дней назад ИХНИЙ презИдент говорил что в Иране все спокойно. И вот нате.
Что животворящие санкции делают.
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 18:43
Неужели Венесуэла проиграет Ирану?
dzed_barukh_buza 03 сентября 2018 | 19:00
opiatnovyi63: не... боливариян уже 6 000 000 был... пару часов назад...
счас то ли 9 000 000 то ли 10 000 000 да 1 бакс...
piter_ug 03 сентября 2018 | 18:51
Ещё одни скрепоборцы!
olegalekseev 03 сентября 2018 | 18:58
Уж эти мне отказчики от доллара...