Курс иранской национальной валюты упал до исторического минимума

На неофициальном рынке за 1 доллар дают 128 тысяч риалов, — сообщает специализированный сайт Bonbast. Как писала ранее газета «Уолл-стрит Джорнел», жители Ирана на фоне экономических проблем и возвращения американских санкций стремятся сохранить сбережения, что спровоцировало сильный спрос на доллары. В стране процветает черный валютный рынок.