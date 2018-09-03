Второй тур на губернаторских выборах возможен в трех регионах

Это сообщил ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман. По его словам, в первую очередь речь идет о Хакасии, но вероятность второго тура существует также во Владимирской области и в Хабаровском крае. К таким выводам он пришел на основе опросов, которые проводил ФОМ, — пишет газета «Ведомости». В то же время политологи допускают возможность второго тура только в Хакасии. Выборы пройдут в единый день голосования 9-го сентября.