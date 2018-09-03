Более 60-ти тысяч москвичей планируют проголосовать на выборах мэра на дачных избирательных участках
Это сообщил в своем телеграм-канале глава общественного штаба по наблюдению за выборами мэра и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Такие участки будут работать не только в Подмосковье, а также в Калужской, Тульской и Владимирской областях. Выборы мэра пройдут в единый день голосования 9-го сентября.
Комментарии2
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timber_head 03 сентября 2018 | 18:39
Надо было еще и в Узбекистане с Туркменией открыть. Чтоб надежнее "охватить аудиторию". На прошлых выборах была интрига, пришло 30%. на этих никакой интриги нет - дико важно, чтобы пришло больше 3%
vezdehod 03 сентября 2018 | 18:54
В КРЕМАТОРИЯХ закончатся все Урны.