Более 60-ти тысяч москвичей планируют проголосовать на выборах мэра на дачных избирательных участках

Это сообщил в своем телеграм-канале глава общественного штаба по наблюдению за выборами мэра и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Такие участки будут работать не только в Подмосковье, а также в Калужской, Тульской и Владимирской областях. Выборы мэра пройдут в единый день голосования 9-го сентября.