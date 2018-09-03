Президент Украины предложил назвать улицу в Киеве в честь Джона Маккейна...

Это сообщила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко. Речь идет об улице, названной в честь советского разведчика Ивана Кудри, который был расстрелян нацистами. Как передает агентство УНИАН, Луценко назвала его террористом и чекистом, который действовал против украинского национально-освободительного движения.



Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном в субботу в Вашингтоне.