Президент Украины предложил назвать улицу в Киеве в честь Джона Маккейна
Это сообщила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко. Речь идет об улице, названной в честь советского разведчика Ивана Кудри, который был расстрелян нацистами. Как передает агентство УНИАН, Луценко назвала его террористом и чекистом, который действовал против украинского национально-освободительного движения.
Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном в субботу в Вашингтоне.
Комментарии9
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xoxlodupa 03 сентября 2018 | 18:37
Как то жидковато пукнуло Петрухо , улицу ... Нужно все это недогосударство переименовать в МакКению ,о це будет уГарно !)))
vezdehod 03 сентября 2018 | 18:51
Кремль вышел с ходатайством к Оленеводу. переименовать Тверскую в Захарченко - у того "Нарты" уехали
patrikk_1 03 сентября 2018 | 18:54
Президент Украины предложил назвать улицу в Киеве в честь Джона Маккейна...
Ну, не знаю, вы и так хер без соли доедаете, а теперь, если на вас ещё обидится враг Маккейна президент Д.Трамп, то наступит голодомор.
dataan 03 сентября 2018 | 19:00
Ну у Пети что не фраза, то шедевр. Обкакаться от смеха можно. :)))))))))))))))))))
bereshliberalivjamu 03 сентября 2018 | 18:37
Совок хохлы, в запущенной стадии.
mppv 03 сентября 2018 | 18:40
Дак чего ж улицу-то?
Мелко.
Переименуй, Петро, наименование поста главы Украины. Имя при этом этому "лицу" или там какой части тела тоже сменить, аннулировать.
Не Президент - а Джон Маккейн Украины ... Первый ... Нет, второй?
dtyzgblfhfc 03 сентября 2018 | 18:45
а чё слабо Педе Пидроженко столицу Каклостана Кукуево переменовать в Мумукуево!
slavaibo 03 сентября 2018 | 18:48
Пусть будет! Человек-то неплохой был, Старался с путиноидами бороться!
captainobvious 03 сентября 2018 | 18:53
хватит ли украинским властям решимости, чувства меры и такта, чтобы переименовать "временно не контролируемую" Макеевку и МакКейновку?