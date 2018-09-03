Россия поможет самопровозглашенной ДНР в расследовании убийства Александра Захарченко
Это сообщил зам.главы МИДа Олег Сыромолотов, — передает ТАСС. В ФСБ сегодня заявили, что с этой целью в Донбасс направлены специалисты ведомства.
Захарченко был убит в пятницу в результате взрыва в кафе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о международном терроризме. При этом самого Захарченко власти Украины считают террористом.
Комментарии11
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jetsam 03 сентября 2018 | 18:34
интересно... а чего в ЦАР какие-то простые СКшники были направлены?
т.е. в ЦАР не собирались расследовать? так и запишем.
vezdehod 03 сентября 2018 | 18:47
А чего там расследовать - ведь, как базарят, что всех мерзавцев поймали и они уже "дали показания"?
dzed_barukh_buza 03 сентября 2018 | 18:55
vezdehod: рф завалила сепара терариста марадёра
и рф будет помогать расследовать...!
бу га га...!
post_v 03 сентября 2018 | 18:35
Россия может помочь не только влястям ДНР,
можно также помочь властям Катара – в расследовании убийства Зелимхана Яндарбиева......
novyrusich 03 сентября 2018 | 18:49
post_v: Ничего вы не понимаете.
Это просто воплощается в жизнь принцип Бастрыкина:
САМ УБЬЮ И САМ РАССЛЕДОВАТЬ БУДУ.
Первая часть уже выполнена, как же без второй? Нельзя.
askol2016 03 сентября 2018 | 18:37
Убийство журналистов в Африке они уже успешно расследовали. Пора браться (заметать следы и вводить в заблуждение) в Луганске
anji70 03 сентября 2018 | 18:41
Так, а что там расследовать? Уже же во всём сознались задержанные сотрудники ресторана, они говорят начинали свою преступную деятельность ещё с убийства Кенеди.
timber_head 03 сентября 2018 | 18:42
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело о международном терроризме."
Это на основании чего? Преступление произошло на территории России? Может, погиб гражданин России?
dzed_barukh_buza 03 сентября 2018 | 18:57
timber_head: спецслужбы рф завалил терариста сепара марадёра
НО гражданина украины
на територии другого государства... т.е. украины...
международный тераризьм налицо...!
aleksandr39 03 сентября 2018 | 18:47
А если убийцы скрылись там же где убийцы Бориса Немцова ,что тогда ?
xoxlodupa 03 сентября 2018 | 18:50
aleksandr39: Прямо в точечку ! Укрогабон уже их тогда не отдаст !