Россия поможет самопровозглашенной ДНР в расследовании убийства Александра Захарченко

Это сообщил зам.главы МИДа Олег Сыромолотов, — передает ТАСС. В ФСБ сегодня заявили, что с этой целью в Донбасс направлены специалисты ведомства.

Захарченко был убит в пятницу в результате взрыва в кафе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о международном терроризме. При этом самого Захарченко власти Украины считают террористом.