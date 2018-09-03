Рекордную аудиторию собрал футбольный матч чемпионата России между Зенитом и Спартаком

На матче в Петербурге побывала 61 с половиной тысяча зрителей. Тридцать четыре года назад на этом же месте стоял другой стадион, на который пришло семьдесят тысяч, но для российской истории это самое выдающееся достижение. Спартак вышел на игру без Квинси Промесса, проданного в Севилью, Зенит играл в оптимальном составе. Тем не менее, изобретательности в атаке не хватало ни хозяевами, ни гостям и они компенсировали это самоотдачей. Игроки боролись за каждый мяч и борьба эта была сверхжесткой и порою грубой. В середине первого тайма спартаковец Жиго получил травму колена, из-за которой он не сможет играть полгода. Голевых моментов было немного. В их отсутствие, публику повеселил квадрокоптер, который упал на поле во время игры, голов же так и не случилось. Счет остался ничейным 0:0. Первая отставка чемпионата удивила и озадачила всех. Игорь Ледяхов объявил о том, что уходит их Ахмата, несмотря на то, что его команда выиграла у Уфы и поднялась на 9 место. Внятных объяснений решения тренера так и не последовало. Во время матча Динамо Оренбург произошла потасовка, которая к происходящему отношения не имело. Фанатов Динамо возмутил баннер в поддержку Анжи. Оренбург, кстати, мог, выйти на третье место в случае победы, но уступил 20:2.

В чемпионате России наступил перерыв , связанный с играми сборных. Наша команда проведет два матча. Первый из них в рамках Лиги Наций против сборной Турции состоится 7 сентября. Десятого россияне сыграют с Чехией.