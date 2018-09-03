Этой осенью в России могут вырасти цены на хлеб

По крайней мере, к такому выводу пришли в РусПродСоюзе. Представитель Ассоциации Ирина Нагайцева сказала «Эху Москвы», что это связано с подорожанием сырья. По словам Нагайцевой, некоторые поставщики уже ведут переговоры по этому поводу с торговыми сетями.