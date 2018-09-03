Этой осенью в России могут вырасти цены на хлеб
По крайней мере, к такому выводу пришли в РусПродСоюзе. Представитель Ассоциации Ирина Нагайцева сказала «Эху Москвы», что это связано с подорожанием сырья. По словам Нагайцевой, некоторые поставщики уже ведут переговоры по этому поводу с торговыми сетями.
Комментарии2
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novyrusich 03 сентября 2018 | 18:36
Ну и что, в России все растет: пенсионный возраст, доллар к рублю, теперь вот цены.
Доходы населения не растут, но у миллиардеров и доходы растут.
Россия растущая страна.
dtyzgblfhfc 03 сентября 2018 | 18:50
ну всё писец все хомяки теперь перейдут на сосание кожаного батона друг у дружки! коварно-кровавый Пукин довёл жизнь наших хомяков до нищенского существования - он теперь высосут весь сок из кожаных батонов у друг дружки!