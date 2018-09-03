53% россиян готовы лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста

Как показал опрос Левада Центра, 37% участвовать в акциях не собираются. Число не определившихся с ответом за месяц снизилось с 9 до 5%.

По словам директора Аналитического центра Льва Гудкова, предложенную пенсионную реформу граждане воспринимают как нарушение негласного договора с властью. Лев Гудков добавил, что за повышение пенсионного возраста сейчас выступают около 10% респондентов – как правило, это связанные с властью чиновники и силовики.