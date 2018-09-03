Мосгорсуд отказался снять Сергея Собянина с выборов мэра Москвы
Иск подавал кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Он считает, что действующий градоначальник нарушает законодательство, используя при агитации административный ресурс.
Представитель Собянина Михаил Барщевский заявил в суде, что коммунисты не предоставили ни одного доказательства.
Сотрудники Мосгоризбиркома и прокуратуры также попросили оставить иск Кумина без удовлетворения.
Комментарии2
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post_v 03 сентября 2018 | 18:28
Барщевский… оно всплыло….
timber_head 03 сентября 2018 | 18:50
Чё, кто-то сомневался? Кстати, а где наши "всегда на страже народных интересов" яблочники? Чет не видать их борьбы за счастье народа и справедливость... Не смогли между собой поделить "портфель" кандидата и в кусты? Не удивлюсь, если разочаровавшийся в своих карьерных планах Митрохин переметнется куда-нить в СР. Хотя, кому он там нужен?