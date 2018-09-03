Бывший замглавы УФСИН по Санкт-Петербургу предстанет перед судом

Следствие завершило расследование дела о заказном убийстве.

Фигуранты дела об убийстве и незаконном обороте оружия Сергей Мойсеенко и Игорь Захаров ожидают первого заседания суда. Третий сообщник,непосредственный исполнитель, Сабир Садыков ранее полностью признал свою вину. Он получил от Мойсеенко предложение расправиться с ещё одним сотрудником ФСИН Николаем Черновым. Он был одним из кураторов ведения строительства Крестов. Таким образом, его начальник хотел скрыть факт получения взятки в более чем триста миллионов рублей от гернподрядчика. После Садыков получил оружие именно от Захарова и отправился на встречу с жертвой. В марте минувшего года Чернова нашли в его автомобиле со множественными пулевыми ранениями. Он скончался через несколько дней в больнице. Садыков после задержания очень быстро рассказал правду и пошёл на сделку со следствием. Захаров, предположительно, также дал показания, которые подтвердили, что именно Мойсеенко был заказчиком убийства.

Следственный изолятор «Кресты-2» до сих пор не введен полностью в эксплуатацию — второй корпус планируют сдать только в следующем году.