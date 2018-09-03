Китайский фонарик мог стать причиной пожара в Национальном музее Бразилии

Его в небе видели очевидцы. Из-за возгорания оказалась утрачена коллекция из 20 млн экспонатов, собранная на протяжении 200 лет.

Версия с китайским фонариком появилась после свидетельств очевидцев и сотрудников Национального музея Бразилии. Они, по словам министра культуры страны, не только видели такой фонарик в небе, но и видели, как огонь распространялся по зданию сверху вниз. Впрочем, официально причины пожара пока не называются. Тем более, что есть и другая версия – короткое замыкание в одной из лабораторий главного музея Бразилии. Огонь моментально распространился по деревянным конструкциям. В этот момент музей был закрыт – никто из людей не пострадал. Тем не менее, в стране сейчас говорят о том, что произошла национальная трагедия. 20 млн экспонатов – а среди них коллекции египетских и греко-римских древностей, предметов быта и археологических артефактов – погибли в огне или были залиты водой. Так, например, оказался уничтожен самый древний человеческий скелет из найденных в Южной и Северной Америках. Он принадлежал женщине, жившей более 12 тысяч лет назад. По словам замдиректора Национального музея Кристины Серехо, некоторые коллекции собирались более ста лет.

Как трагедию воспринимают пожар и простые бразильцы. А студент местного университета Роберто говорит, что находится в отчаянии.

Некоторые экспонаты, впрочем, удалось спасти. Например, метеорит Бендего весом более 5 тонн, найденный в конце 17 века. Тем временем руководство музея обвиняет в случившемся бразильское правительство. По словам его главы Александра Келлера, власти не выделяли достаточно средств для содержания здания. Бразильский телеканал «Телесур» утверждает, что финансирование сократилось два года назад, когда президентом стал Мишел Темер. Впрочем, министр культуры Сержиу Са Лейтан признал, что в отношении Национального музея годами допускалась халатность.

В этом году Национальный музей Бразилии отмечал 200 лет со дня своего открытия.