На военного корреспондента «Первого канала» напали во время включения из Донецка

Это было ток-шоу, эфир был посвящен погибшему руководителю самопровозглашенной ДНР Александру Захарченко. Ведущий Артем Шейнин задавал собеседнику вопрос, и в это время Семена Пегова, который, кстати, выходил в эфир в камуфляже, внезапно выхватили из кадра. О причинах нападения ничего неизвестно. Сам корреспондент ситуацию больше не комментировал.

Убийство Захарченко выгодно Кремлю и может послужить причиной ухудшения обстановки на востоке Украины, — к таким выводам приходят многие зарубежные издания. Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва в центре Донецка. Украинские власти отвергли какую-либо причастность к произошедшему.