«Новая газета» начала сбор пожертвований на свою деятельностью

Деньги пойдут на оплату работы журналистов и аренду помещения. По словам издателя «Новой», Дмитрия Муратова, такой способ привлечения финансов выбрали, поскольку он не ограничивает доступ к публикациям для читателей. Дмитрий Муратов напомнил, что Новая газета старается не только комментировать события, но и добывать факты.