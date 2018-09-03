«Новая газета» начала сбор пожертвований на свою деятельностью
Деньги пойдут на оплату работы журналистов и аренду помещения. По словам издателя «Новой», Дмитрия Муратова, такой способ привлечения финансов выбрали, поскольку он не ограничивает доступ к публикациям для читателей. Дмитрий Муратов напомнил, что Новая газета старается не только комментировать события, но и добывать факты.
Комментарии3
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fresh_breeze 03 сентября 2018 | 18:24
"Дмитрий Муратов напомнил, что Новая газета старается не только комментировать события, но и добывать факты."
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Спасибо, Муратов, зачОтная шутка.
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"Деньги пойдут на оплату работы журналистов и аренду помещения. "
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Ложь прибыльной не бывает; говорили бы вы правду, глядишь, не докатились бы до такого состояния.
"Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать." (А. Камю)
stardog 03 сентября 2018 | 18:57
fresh_breeze: Муратов может себе такое позволить. В отличие от Президента России.
motooppic 03 сентября 2018 | 18:29
от дохлого осла уши а не пожертвования этим дебилоидам из Новой! Демократию не обмануть!