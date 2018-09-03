Европейский союз требует от Мьянмы пересмотреть приговор журналистам агентства Reuters
Европейский союз требует от Мьянмы пересмотреть приговор журналистам агентства Reuters, которые были осуждены на семь лет за разглашение гостайны. Как считают в ЕС, корреспонденты Ва Лон и Кья Со Оо должны быть немедленно освобождены.
При этом в заявлении ЕС содержится напоминание, что разоблачительная журналистика является важной основой демократии.
Главный редактор Reuters Стивен Адлер сказал ВВС, что суд поступил несправедливо.
Двое журналистов, которые являются гражданами Мьянмы, были арестованы в декабре минувшего года. Суд счел, что они разглашали в своих сообщениях госсекреты, касающиеся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа.
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