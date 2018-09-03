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Эксклюзив Эха 18:06, 03 сентября 2018

В России сегодня вспоминают погибших при захвате заложников в Беслане

В графике Владимира Путина не оказалось мероприятий в память о трагедии.

В Москве днем прошло с десяток мероприятий, приуроченных к скорбной дате. Центральным стал митинг на Солянке возле памятника жертвам Беслана. Пришло несколько сотен человек, среди них были представители властей столицы Северной Осетии, участники штурма, простые москвичи и жители других городов, например, Нина.

По погибшим отслужили церковную службу, в небо запустили воздушные шары – по числу жертв теракта. В самом Беслане с первого сентября идет вахта памяти. Сегодня во двор школы несли цветы, звучала траурная музыка, как и всегда. Стоит отметить, что в России о тех событиях в основном говорят лишь 3 сентября. В минувшую субботу, когда исполнилось ровно 14 лет с момента захвата заложников, федеральные телеканалы о Беслане не вспоминали. Пользователи в сети обратили внимание, что большинство репортажей в тот день было посвящено убитому главе так называемой ДНР.

К слову, российское руководство о дате также предпочитает не вспоминать. Каких-либо заявлений ни президент, ни премьер в эти дни не делали. В пресс-службе Путина сказали, что в его графике каких-либо мероприятий, связанных с Бесланом, не запланировано. Детский омбудсмен Анна Кузнецова возложила цветы к могилам офицеров, участвовавших в спецоперации.

Памятные акции прошли по всей России в школах и за их пределами. В Брянской области, Приморском и Хабаровском краях и других регионах дети и взрослые участвовали во флешмобе Капля жизни. Они набирали в ладони воду из ведра и поливают растения или цветы. Цель акции – сформировать в молодежных кругах четко выраженную гражданскую позицию по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, рассказывают участники в социальных сетях, публикуя также фотографии с мероприятии с хэштегом #капляжизни.

В мэрии Улан-Удэ обещали вывести на улицы волонтеров с табличками против терроризма, а желающим предложили проявить солидарность, опубликовав селфи на их фоне.

На траурном митинге в Саратове вспомнили про того же лидер донецких сепаратистов Александра Захарченко, который, по словам одной из выступавших, также стал жертвой международных террористов.

Теракт в Беслане унес жизни более 300 человек.

Президент понимает, что тема атаки на бесланскую школу и последовавших действий властей в любом случае бьёт по его авторитету. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор российского «Forbes» Николай Усков. Владимир Путин всегда старается дистанцироваться от подобных событий, добавил Николай Усков.

Комментарии

7

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novyrusich 03 сентября 2018 | 18:20

В графике Владимира Путина не оказалось мероприятий в память о трагедии.
==============
Значит для него это не трагедия.
Рядовое событие,только и всего.
Все не упомнишь

Что случилось в подводной лодкой\
-Она утонула.

Что случилось с детьми в Беслане?
- Их убили.

sokal123 03 сентября 2018 | 18:29

novyrusich: Пахан не вспоминает _ он же самый человечный ,сказал Песков.

opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 18:29

sokal123: Ничего , придёт час и у него будет время ознакомиться с предъявленными обвинениями в преднамеренном убийстве с особой жестокостью детей и младенцев Беслана!

vinidbi 03 сентября 2018 | 19:01

Искренние соболезнования родным и близким погибших деток- мы скорбим вместе с Вами!!!

vezdehod 03 сентября 2018 | 18:44

Так вспоминают в России, а не в Кремле - там поминают убиенного донецкого Батю.

sim202_ 03 сентября 2018 | 18:33

///В графике Владимира Путина не оказалось мероприятий в память о трагедии. ///

Она утонула...

sim202_ 03 сентября 2018 | 18:33

///В графике Владимира Путина не оказалось мероприятий в память о трагедии. ///

Она утонула...

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