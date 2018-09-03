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Эксклюзив Эха 18:01, 03 сентября 2018

На российском госканале теперь будет выходить передача, посвященная Владимиру Путину

Накануне в первом выпуске программы Владимир Соловьев и его гости в течение часа говорили о крепком здоровье российского лидера, его профессионализме и смелости.

«Москва. Кремль. Путин» — так называется новая еженедельная передача Владимира Соловьева, вышедшая на «России 1» воскресным вечером, в самое рейтинговое время. Ее анонсировали лишь накануне премьеры, при этом не сказав ни слова ни о содержании, ни о ведущем. В итоге зрителям представили некий отчет о работе и отдыхе Владимира Путина. Главными темами стали рабочая поездка президента по Сибири, его выступление по поводу повышения пенсионного возраста, посещение центра «Сириус» для одаренных детей, а также отдых в Туве. В частности, Путина хвалили за то, что он взял на себя ответственность за непопулярную реформу.

Внимание зрителей неоднократно останавливали на превосходной физической форме главы государства. Так, журналист кремлевского пула Павел Зарубин утверждал, что Путин постоянно выдерживает значительные физические нагрузки.

Тема отличного здоровья президента продолжилась и при обсуждении его отдыха. Например, зрители узнали, что Путин прошел по горам в Туве восемь километров, нашел в лесу большой белых гриб и видел диких зверей.

Согласно анонсу новая передача о Владимире Путине выйдет и в это воскресенье – она уже стоит в программной сетке.

Личного участия Владимира Путина в программе пока не планируется,  — сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что пока рейтинга передачи не знает.

Авторы передачи хотят упрочить свой статус в глазах власти и  пытаются таким образом вернуть рейтинг Владимира путина. Так считает политолог Михаил Виноградов. По словам Виноградова, когда передачу запускают, чтобы хвалить то или иное лицо, возможны перекосы и абсурды,  — это было естественно для советской реальности, а теперь свойственно и для российской.

Выход такой программы это очередная попытка становления культа личности, — сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Мартынов расценивает программу как проявление любви к власти.

В российских образовательных учреждениях всё чаще стали вывешивать портреты действующего главы государства. Московский юрист Татьяна Соломина рассказала нам о таком случае в одной из столичных школ. По словам Татьяны Соломиной, большинство родителей инициативу приветствуют либо равнодушны к ней.

Комментарии

57

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piterrr 03 сентября 2018 | 18:56

Передача с обсуждением количества наворованного гопником со времён Собчака и оглашения списка убитых этим гэбистским карликом..

kunst54 03 сентября 2018 | 18:57

С прозорливостью и душевной проницательностью, проявляя неустанную заботу о трудящихся, высказал президент очень правильное и своевременное предложение о повышении пенсионного возраста. Все как один, в едином душевном порыве говорят трудящиеся президенту о своей бесконечной благодарности за его неусыпную заботу.

nalimka 03 сентября 2018 | 18:58

Алло, Чавес!

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vladimir1967 03 сентября 2018 | 18:58

Смело приказал открыть огонь по детям в школе Беслана.

nalix 03 сентября 2018 | 18:58

Про жену покажут ? Про детей ? ?

romel 03 сентября 2018 | 18:59

Когда он подохнет, его будут пинать все кому не лень. Все лидеры страны советов,прошли через это. Закон жанра в этой долбаной стране.

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