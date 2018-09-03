Иск кандидата в мэры Москвы Кумина против мэра Собянина был «своеобразной формой пиара» перед выборами

Иск кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина против действующего мэра Сергея Собянина был попыткой привлечь к себе внимание накануне выборов. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил адвокат Михаил Барщевский, представлявший С.Собянина в суде.

«Я бы не стал говорить, что здесь была попытка оклеветать Сергея Собянина. У меня есть ощущение, что этот иск был подан представителем Кумина не для того, чтобы выиграть дело, а для того, чтобы привлечь к себе внимание — своеобразная форма пиара», — сказал он.

М.Барщевский отметил, что защита не предоставила аргументов в подтверждение использования С.Собяниным служебного положения в ходе предвыборной агитации. По его словам, для доказательства агитационного характера размещенных в прессе публикаций, а также портретов градоначальника в МФЦ необходимо было провести психолого-лингвистическую экспертизу.

«Незаконными являются не оплаченные из избирательного фонда публикации, которые призывают голосовать за конкретного кандидата. Оценить, призывают они или нет, нельзя без отдельного исследования людьми со специальным образованием – психологами и лингвистами. Они этого ходатайства не заявляли, мнения специалиста не представляли», — заметил он.

М.Барщевский также заявил, что представители В.Кумина не учли, что учредитель СМИ не определяет их редакционную политику.

Он добавил, что стремление привлечь к себе внимание со стороны кандидата в мэры доказывает также то, что иск был подан в августе, а не в июне, когда сторона обвинения впервые заметила нарушения со стороны действующего мэра.

Сегодня Мосгорсуд отказался удовлетворить иск В.Кумина о снятии с выборов действующего мэра Москвы С.Собянина. В.Кумин обвинил его в использовании служебного положения во время предвыборной кампании, в том числе для агитации в подконтрольных московской мэрии СМИ.