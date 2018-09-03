Футболисты российской сборной сегодня вышли на тренировку с накладными усами
Как передает ТАСС, так они поздравили главного тренера команды Станистава Черчесова с прошедшим днем рождения. В воскресенье ему исполнилось 55 лет. Сегодня команда впервые собралась после Чемпионата мира.
Комментарии7
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jetsam 03 сентября 2018 | 17:41
ну и что?
а вчера был всемирный день бороды.
и они, каждый раз, выходят с накладными яйцами (своих мельдоний пожрал) и что?
тоже мне новость.
если бы они, хотя бы где, хоть третье место заняли - вот была бы новость.
а так - серые будни футбольных импотентов...
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 17:41
Ещё бы на лысо побрили головы!
neon001 03 сентября 2018 | 17:45
а 7 октября они себе плешь выбривать будут?
specsalos 03 сентября 2018 | 17:52
И накладными мозгами...
srk2658lu 03 сентября 2018 | 17:55
Лучше бы с накладными грудями...
student_ru_ru 03 сентября 2018 | 18:04
21 декабря Путин Владимир Владимирович тоже вышел на работу, наклеив усы.
gregor 03 сентября 2018 | 18:06
Лишь бы дитятки не плакали .