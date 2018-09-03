Причиной пожара в Национальном музее Бразилии мог стать попавший на крышу китайский фонарик

Причиной пожара в Национальном музее Бразилии, где сгорела уникальная коллекция, мог стать попавший на крышу китайский фонарик. Об этом сообщила газета «Фолья ди Сан-Паулу» со ссылкой на министра культуры Сержиу Са Лайтана. По его словам, такой фонарик видели в небе сотрудники музея. Речь идет о конструкции из бумаги со свечкой внутри, которая летает и может преодолеть несколько километров. В качестве другой версии пожара называется короткое замыкание.

Национальный музей Бразилии сгорел накануне вечером в Рио-де-Жанейро. Уничтожена коллекция из 20-ти миллионов экспонатов. Уцелел только пятитонный метеорит, найденный в конце 18-го века.