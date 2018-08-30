«Мемориал» признал активиста Салтыкова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал политического активиста Константина Салтыкова, обвиняемого в применении насилия по отношению к полицейскому (318 УК) на акции «Забастовка избирателей», политическим заключенным. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель программы поддержки политзаключенных центра Сергей Давидис.

«Политический мотив, связанный с запугиванием участников мирных протестных акций, тут достаточно очевиден. Содержание под стражей в течение такого долгого времени по столь несущественному обвинению, даже если бы оно было верным, представляется также совершенно непропорциональным. Совокупность этих обстоятельств нам позволяет считать Константина Салтыкова политзаключенным», — сказал он.

С.Давидис также отметил, что нет никаких видеозаписей, подтверждающих виновность К.Салтыкова в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Он добавил, что даже если показания полицейских верны, уголовное дело не может быть возбуждено, поскольку столкновение произошло вследствие незаконного применения насилия по отношению к мирным демонстрантам со стороны правоохранительных органов.

По его словам, сотрудники «Мемориала» видят политический мотив в возбуждении уголовных дел в отношении и других участников публичных протестных акций, привлекаемых по 318 статье.

К.Салтыкова обвиняют в нанесении не менее одного удара по бедру полицейского в Москве во время «Забастовки избирателей» 28 января 2018 года.

3 сентября заседание по делу К.Салтыкова в Тверском районном суде Москвы отложили до 25 сентября в связи с неявкой потерпевшего и свидетелей обвинения.