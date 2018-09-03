Египту придется заплатить 2 миллиарда долларов за отказ от поставок газа во время событий «арабской весны»

Тогда в 2012-м году страна столкнулась с нехваткой газа на внутреннем рынке. Теперь арбитраж Всемирного банка постановил, что страна нарушила двустороннее соглашение с Испанией о защите инвесторов. Пострадавшей признана компания Union Fenosa Gas, чье предприятие в Египте ранее прекратило работу. Как отмечает «Файненшл Таймс», компенсация, вероятно, будет выплачена в форме новых поставок газа.