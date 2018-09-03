Суд в Мьянме приговорил двух журналистов информационного агентства Reuters к семи годам тюремного заключения

Это ужасная новость для агентства и для мирового журналистского сообщества. Об этом в интервью BBC сказал главный редактор Reuters Стивен Адлер.

«Это решение обескуражило журналистов во всем мире. Оно ставит под сомнение всю свободу прессы. Конечно, мы этого так не оставим, сидеть сложа руки нельзя, но назвать конкретные шаги я пока не могу. Правительства разных стран оказывают нам огромную поддержку. Осужденные журналисты ни в чем не виноваты. Власти Мьянмы говорят об угрозе национальной безопасности страны, но репортеры лишь показывали миру обстановку жестокости и расправы над людьми. Наше бюро в Мьянме продолжает и будет продолжать работу».

Суд посчитал, что сотрудники агентства нарушили закон о государственной тайне при освещении событий, связанных с ситуацией вокруг исповедующих ислам представителей народа рохинджа.