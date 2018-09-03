На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка

Эфир был посвящен погибшему руководителю самопровозглашенной ДНР. Ведущий «Первого канала» Артем Шейнин задавал собеседнику очередной вопрос. В это время Семена Пегова, выходившего в эфир в камуфляже, внезапно грубо выхватили из кадра. О причинах нападения ничего не известно. Сам корреспондент больше ситуацию не комментировал.