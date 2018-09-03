На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка
Эфир был посвящен погибшему руководителю самопровозглашенной ДНР. Ведущий «Первого канала» Артем Шейнин задавал собеседнику очередной вопрос. В это время Семена Пегова, выходившего в эфир в камуфляже, внезапно грубо выхватили из кадра. О причинах нападения ничего не известно. Сам корреспондент больше ситуацию не комментировал.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polikarpich 03 сентября 2018 | 17:10
Ай, фулюганы какие!!!
:-)
tks 03 сентября 2018 | 17:13
Сепар он как путорас: ведёт себя как орк, только вооруженный.
arye_11 03 сентября 2018 | 17:19
О причинах нападения ничего не известно
_________________________________________________________
Причин может быть две - либо водка либо наркотики.
С причинами просто.
Вот с последствиями сложно - почему этот зверек (имею ввиду не Пегова, а напавшего на него) находится не в закрытом учреждении с решетками на окнах, а гуляет в военной форме по улицам города с оружием в руках.