Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассматривает возможность подать в суд из-за расследования ФБК

В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что распространение в интернете несвежих данных об имуществе главы ПФР выглядит очередным самопиаром отдельных лиц. В Пенсионном фонде отметили, что все доходы и имущество Дроздова задекларированы и неоднократно проверялись. Как отметили в пресс-службе, недостоверно и то, что глава ПФР всегда работал только на госслужбе. Утверждается, что с 93-го по 94-й год Антон Дроздов был заместителем председателя одного из коммерческих банков, — передает ТАСС.

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование, согласно которому глава Пенсионного фонда и его родственники владеют имуществом почти на миллиард рублей.