Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассматривает возможность подать в суд из-за расследования ФБК
В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что распространение в интернете несвежих данных об имуществе главы ПФР выглядит очередным самопиаром отдельных лиц. В Пенсионном фонде отметили, что все доходы и имущество Дроздова задекларированы и неоднократно проверялись. Как отметили в пресс-службе, недостоверно и то, что глава ПФР всегда работал только на госслужбе. Утверждается, что с 93-го по 94-й год Антон Дроздов был заместителем председателя одного из коммерческих банков, — передает ТАСС.
Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование, согласно которому глава Пенсионного фонда и его родственники владеют имуществом почти на миллиард рублей.
Комментарии14
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dwon 03 сентября 2018 | 17:08
Утверждается, что с 93-го по 94-й год Антон Дроздов был заместителем председателя одного из коммерческих банков, — передает ТАСС.
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И за год заработал там миллиард.
olgavik 03 сентября 2018 | 17:17
dwon: //был заместителем председателя одного из коммерческих банков, — передает ТАСС.//
И банк лишили лицензии из-за пропажи денег вкладчиков?
y3emen1 03 сентября 2018 | 17:09
круто, зам за год миллиард напилил!!!
yralez 03 сентября 2018 | 17:10
Утырок то обиделся.....у него больше.
Иначе в Кремле за своего не примут, не справился..... уволят.
bozk 03 сентября 2018 | 17:10
В Усть-Лабинский суд?
valia47 03 сентября 2018 | 17:11
Хорошо бы подал. Вот хочется послушать, как он будет спихивать все на 90-е, а тогда воровства не было.
polsan 03 сентября 2018 | 17:11
В Пенсионном фонде отметили, что все доходы и имущество Дроздова задекларированы и неоднократно проверялись.
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Осталось только прояснить, есть ли всё таки у Дроздова это имущество о котором рассказывал Навальный или нет! )) А то ведь опровержения не было!!
jetsam 03 сентября 2018 | 17:12
помнится, у кого "зарубежной недвижимости, практически. нет" - тоже обещал в суд или суп.
причем, флориды. до сих пор, лет уже пять, все собирается подать и подать....
basel812 03 сентября 2018 | 17:14
На то карманные Российские суды и существуют, чтобы
жуликов и воров отмазывать.
zhrv 03 сентября 2018 | 17:18
- "рассматривает возможность подать в суд"
Ну а что там рассматривать то?! Скажут - подаст, не скажут - не подаст.
splin2 03 сентября 2018 | 17:20
zhrv: Бегом в суд со всеми доументами, а потом на ЭХО.
tks 03 сентября 2018 | 17:20
Интересный такой банчишко - видимо, Птиццо Дрозд всю кассу изъял, и активы прихватил. А его название можно узнать?
Диффамационный иск - а в чем тут ущерб чести и достоинства? Птиццо это эффективный манагер, богатый, успешный ;)))
platonnekafrin 03 сентября 2018 | 17:20
А то был ВАУЧЕР! Да он, естественно, несвежий, а потому что МАМКИН! Она в него селедку заворачивала в лихие годы, но именно ему промасленному, обязан стал Глава богатством несусветным!
posta2006 03 сентября 2018 | 17:29
Не смешно!