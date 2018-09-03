МВД по жалобе министра культуры Владимира Мединского возбудило дела о растрате средств, выделенных Фондом кино

Под обвинения попали кинокомпании «25 этаж» и «Артополион».

Оба дела против кинокомпаний были возбуждены по статье «мошенничество» в субботу, рассказали РБК источники в столичном управлении МВД и следственном департаменте ведомства. По их словам, в конце августа глава Минкульта Владимир Мединский попросил проверить незаконное использование бюджетных средств. Первое дело, сообщил собеседник издания, касается компании «25 этаж». Ее представители, как отмечается, завладели 10 млн рублей, выделенных Фондом кино на фильм «Сны Севы Горелова». Картина была снята в прошлом году Петром Тодоровским-младшим. При этом компания «25 этаж» находится в стадии банкротства и не расплатилась за фильм с продюсерами, а ее руководитель Николай Волчков около года находится под домашним арестом. Об этом рассказала конкурсный управляющий фирмы Людмила Вербицкая. Другое дело возбудили из-за хищения 25 млн рублей на мультфильм «Боб» и детскую картину «Суперпапа». Средства на нее 6 лет назад получила компания «Артополион».

В Фонде кино, в свою очередь, сообщили, что «25-й этаж» и «Артополион» числились в должниках, поэтому фонд и Минкульт попросили полицию начать их проверку