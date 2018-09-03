"Выход еженедельной программы о Владимире Путине – это новый виток попытки становления культа личности — политолог"

Выход на телеканале «Россия 1» еженедельной программы о президенте РФ Владимире Путине знаменует новый виток попытки становления культа личности. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, руководитель отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

«Любые процессы в стране, связанные с изменениями, динамикой, чем-то хорошим строятся теперь исключительно через фигуру Путина. Вы не можете сделать ничего хорошего без справки «президент с вами». На фоне пенсионной реформы видно, как это работает – все негодяи во власти, но Путин не такой», — сказал К.Мартынов.

Ранее на телеканале «Россия 1» вышла еженедельная программа о Владимире Путине.