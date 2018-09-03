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Эксклюзив Эха 16:48, 03 сентября 2018

Выход еженедельной программы о Владимире Путине – это новый виток попытки становления культа личности — политолог

Выход на телеканале «Россия 1» еженедельной программы о президенте РФ Владимире Путине знаменует новый виток попытки становления культа личности. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, руководитель отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

«Любые процессы в стране, связанные с изменениями, динамикой, чем-то хорошим строятся теперь исключительно через фигуру Путина. Вы не можете сделать ничего хорошего без справки «президент с вами». На фоне пенсионной реформы видно, как это работает – все негодяи во власти, но Путин не такой», — сказал К.Мартынов.

Ранее на телеканале «Россия 1» вышла еженедельная программа о Владимире Путине.

Комментарии

11

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opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 16:50

Это , вряд ли , поможет, скорее , наоборот , вызовет отторжение и отвращение к культу !

danko1 03 сентября 2018 | 16:53

opiatnovyi63: Это культ, но не личности, а конченного мерзавца.
И ничего, кроме отторжения, даже у 86% населения вызвать не может, не говоря уж о тех, кто Путина изначально презирал.

polsan 03 сентября 2018 | 16:54

opiatnovyi63: думаю, что желающих смотреть эту еженедельную передачу, как среди сторонников, так и противников будет вполне достаточно. ))

opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 17:00

polsan: Неужели опять на те же самые грабли?

perestarok 03 сентября 2018 | 17:08

opiatnovyi63: "Это , вряд ли , поможет, скорее , наоборот , вызовет отторжение и отвращение к культу !"

Для того и делается, чтобы вызвать отвращение. Неужели непонятно? Помните в фильме "Майор Вихрь" немецкий журналист в статье многократно повторяет "гениальный фюрер". Но гестапо оказалось умнее наших и журналист плохо кончил.

polikarpich 03 сентября 2018 | 17:23

perestarok: И кем же делается?

perestarok 03 сентября 2018 | 17:03

"Выход еженедельной программы о Владимире Путине – это новый виток попытки становления культа личности — политолог"

Да, это дурная идея.

yralez 03 сентября 2018 | 17:12

Новая попытка изобретения невонючего кафна.

fosst13 03 сентября 2018 | 17:13

Ну не смотрите, кто-то заставляет?

polikarpich 03 сентября 2018 | 17:19

А для детей будет что-нибудь?
Ну, как раньше, типа "Абэвэгэдэйки" или "Будильника"? Например, "Утро с дядей Вовой".
Или "В гостях у сказки", где герой предстанет в образе "старушки-побрехушки" с наливными щёчками.

sovapoliarnaia 03 сентября 2018 | 17:29

polikarpich: Не,лучше всё это,но без "дяди Вовы"! Как в детстве было))))

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