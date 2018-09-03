В ФИФА назвали претендентов на звание «тренер года»

В тройку вошли тренер сборной Хорватии Златко Далич, наставник сборной Франции Дидье Дешам и еще один француз, Зинедин Зидан, который был тренером мадридского «Реала». Ранее в лонг-лист вошел тренер сборной России Станислав Черчесов.

Номинанты были определены по итогам голосования на сайте Международной футбольной федерации. Лучшего тренера назовут 24-го сентября в Лондоне.