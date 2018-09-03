Допрос Александра Винника в греческой тюрьме отложен на две недели
Это сделано по решению Верховного суда Греции, где во вторник будут рассматриваться апелляции на экстрадицию россиянина на родину и во Францию. Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Илиас Спирлиадис.
Винник был задержан в Греции в июле прошлого года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4-х до 9-ти миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Выдачи Винника также добиваются Россия и Франция.
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