Допрос Александра Винника в греческой тюрьме отложен на две недели

Это сделано по решению Верховного суда Греции, где во вторник будут рассматриваться апелляции на экстрадицию россиянина на родину и во Францию. Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

Винник был задержан в Греции в июле прошлого года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4-х до 9-ти миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Выдачи Винника также добиваются Россия и Франция.