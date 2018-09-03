Госдума намерена обсудить с юристами и представителями общественности проблему наказания за репосты и лайки
Как сообщил ТАСС глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников, это будет сделано в ближайшее время. По его словам, нужно детально разобраться, в чем суть. «Если проблема в погоне за какими-то галочками, то это один вопрос, если профессионализма – то другой, если дело в законе – то третий».
В начале августа компания «Мейл.ру Груп», которой принадлежат соцсети ВКонтакте и «Одноклассники» обратилась в Госдуму с просьбой инициировать амнистию осужденных за действия в соцсетях.
Комментарии3
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danko1 03 сентября 2018 | 16:50
За мысли, изложенные в интернете, на бумаге или вслух, нарушая Конституцию и закон о печати, гарантирующие гласность, уже сажают.
А когда будут сажать за косые взгляды и просто мысли, даже если за лайки и репосты сажать не будут?
begly_ 03 сентября 2018 | 17:05
danko1:
За косые взгляды - те кто живет в России, а косится на США вожделенно., и за прожвание на две страны, ваш случай, нужно привлекать к ответственности уже сегодня.
vadimp 03 сентября 2018 | 17:04
"... проблему наказания за репосты и лайки ..."
А че у них разве есть с этим проблемы? Сажают за милую душу и не парятся.