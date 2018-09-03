В МВД Чечни опровергли сообщения о задержании 40 жителей города Аргун
В пресс-службе ведомства эту информацию назвали «преднамеренной ложью». Ранее сайт «Кавказ.Реалии» сообщил, что с начала августа в Аргуне были задержаны десятки мужчин, от которых полицейские под пытками требовали признаться в участии в незаконных вооруженных формированиях. По сведениям этого сайта, аресты производились по распоряжению начальника отдела полиции Аюба Катаева, который недавно был отстранен от должности. Катаев упоминался также в материалах, связанных с пытками и преследованием геев в Чечне. Он был внесен в американский «список Магницкого».
Комментарии3
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servelat 03 сентября 2018 | 17:07
Вообще пофигу что там происходит...
boseal 03 сентября 2018 | 17:24
А я то уж думал, что "нохчи" всех своих геев одним махом накрыли в Аргуне).
dtyzgblfhfc 03 сентября 2018 | 17:29
а чеченские пидары уже губы раскатали - щас их во все дырки поимеют дружно кыдыровцы! ан нет не прокатило пидарам поскакать на кожаных коняшках!