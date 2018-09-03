Мосгорсуд отказался снять Сергея Собянина с выборов мэра Москвы

Соответствующий иск подал кандидат на пост градоначальника от КПРФ Вадим Кумин. Он утверждал, что методы агитации действующего мэра, который идет на выборы самовыдвиженцем, являются незаконными. По заявлению истца решение Мосгорсуда будет обжаловано в Верховном суде. Выборы пройдут в единый день голосования 9-го сентября.