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16:30, 03 сентября 2018

Мосгорсуд отказался снять Сергея Собянина с выборов мэра Москвы

Соответствующий иск подал кандидат на пост градоначальника от КПРФ Вадим Кумин. Он утверждал, что методы агитации действующего мэра, который идет на выборы самовыдвиженцем, являются незаконными. По заявлению истца решение Мосгорсуда будет обжаловано в Верховном суде. Выборы пройдут в единый день голосования 9-го сентября.

Комментарии

4

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neon001 03 сентября 2018 | 16:51

быстрее суд снимут))

ajsenev 03 сентября 2018 | 16:52

Невероятно! Кто бы мог подумать!

motooppic 03 сентября 2018 | 17:21

мы, москвичи, за нашего Собянина оппозиционному быдлу глаз на на ж**у натянем. Пусть так на своих оппозиционных сборищах прыгают, людей веселят. И тогда демократия восторжествует!

mucha2018 03 сентября 2018 | 17:23

motooppic: Кто МЫ?

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