В ФСБ заявили, что к убийству Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы
Об этом представитель ведомства сказал «Интерфаксу». По его словам, сотрудники ФСБ находятся в Донецке и готовы помочь в расследовании.
Глава самопровозглашенной ДНР погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар». Накануне «Новая газета» написала, что в последнее время Захарченко перестал устраивать Москву, поскольку хотел контролировать все финансовые потоки.
Комментарии47
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puteshestvennik 03 сентября 2018 | 17:28
Может и причастны. Но хотелось бы хоть какие-то аргументы услышать или тогда перестать возмущаться английским highly likely.
ivar1964 03 сентября 2018 | 17:28
"Авыдокажите!" "Анастамнет!" "Этопростосмешно!"