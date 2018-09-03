Два пограничника в немецком городе Розенхайм отстранены от службы за нацистское приветствие

Два сотрудника пограничной полиции в немецком городе Розенхайм отстранены от службы за нацистское приветствие и ксенофобские высказывания.

Уголовная полиция баварского Розенхайма начала расследование в отношении двух сотрудников пограничной службы и одного члена добровольной команды по поддержанию городского порядка. Они подозреваются в разжигании национальной розни и использовании антиконституционных символов. Об этом сегодня сообщил представитель центрального ведомства федеральной пограничной полиции в Потсдаме. После того, как была получена информация о происшествии, ведомство срочно издало приказ об отстранении двоих сотрудников от службы. Трое подозреваемых в четверг вечером, пребывая в свободное время в пивном заведении и находясь под влиянием алкоголя, допускали ксенофобские высказывания, а также вытягивали руки в приветствии, прославляющем Гитлера. Один из посетителей заведения заявил на них в полицию. Точное содержание разговора за столом пока не раскрывается. Полиция собирается заслушать еще одного свидетеля происшествия. Подозреваемые сотрудники пограничной полиции служат в различных инспекциях, которые, однако, расположены не в городе Розенхайм. Несколько десятков заявлений за использование антиконституционных символов, в том числе нацистского приветствия, было подано в прокуратуру и после недавних выступлений правых радикалов и неонацистов в Хемнице. В отношении многочисленных правонарушителей ведется расследование. Причиной протестов стало убийство 35-летнего жителя города. Двое подозреваемых – граждане Ирака и Сирии находятся в следственном изоляторе.

В функции федеральной полиции Германии входит пограничный контроль в аэропортах, поездах и на автотрассах, а также поддержание порядка на железной дороге. За разжигание национальной розни ее сотрудникам может грозить увольнение.